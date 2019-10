IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Operative Ergebnisse für Q3-2019 Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 31. Oktober 2019: Sibanye Gold Limited, die als Sibanye-Stillwater (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) firmiert (JSE: SGL & NYSE: SBGL - https://www.youtube.com/watch?v=BHb5SLrbq8s=7s), freut sich, ein operatives Update für das Quartal zum 30. September 2019 präsentieren zu können. Die Finanzergebnisse werden nur halbjährlich ausgewiesen.

WESENTLICHE MERKMALE FÜR DAS QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2019

- Rekordsicherheitsleistung der SA-Goldbetriebe - über 430 aufeinanderfolgende todesfreie Tage und acht Millionen todesfreie Schichten.

- zwei bedauerliche tödliche Vorfälle bei den SA PGM-Betrieben (in Marikana) im dritten Quartal 2019

- Das bereinigte EBITDA des Konzerns stieg um 240% auf R5,5 Milliarden (377 Millionen US-Dollar).

- Die SA PGM-Aktivitäten trugen R2,9 Milliarden (53%), die US PGM-Aktivitäten R1,8 Milliarden (32%) und die SA-Gold-Aktivitäten R843 Millionen (15%) bei.

- Ausblick auf die Edelmetallpreise bleibt konstruktiv - die Preise haben sich im vierten Quartal 2019 bisher weiter verbessert.

- Deleveraging auf Kurs - Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA von 1,7x am Ende des dritten Quartals 2019, nach 2,5x am Ende des ersten Halbjahres 2019.

- Integration der Betrieb Marikana schreitet gut voran

- Abschluss der operativen Überprüfung und Festlegung auf die Umsetzung des überarbeiteten operativen Plans im Jahr 2020

US-Dollar SA rand

Quartalsende Quartalsende

Sep Jun Sep KEY STATISTICS Sep Jun Sep

2018 2019 2019 2019 2019 2018

VEREINIGTE STAATEN

(USA)

BETRIEBE

PGM-Betriebe1

139, 153, 147,oz 2E PGM2 Produktion kg 4,58 4,78 4,32

178 874 353 3 6 9

144, 220, 202,oz PGM-Recycling1 kg 6,28 6,84 4,49

585 161 141 7 8 7

896 1,26 1,38US$/2Durchschnittlicher R/2Eo 20,3 18,2 12,5

7 8 Eoz Warenkorbbetrag z 62 32 92

49.1 103. 123.Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 1,81 1,49 690.

8 4 US$ 0.0 3.3 2

21 25 27 % Bereinigte % 27 25 21

EBITDA-Marge3

769 720 791 US$/2All-in nachhaltige R/2Eo 11,6 10,3 10,7

Eoz Kosten4 z 03 65 89

BETRIEB IN SÜDAFRIKA

(SA)

PGM-Betriee5

305, 364, 518,oz 4E PGM2 Produktion kg 16,1 11,3 9,49

227 483 623 31 37 4

1,00 1,21 1,38US$/4Durchschnittlicher R/4Eo 20,3 17,5 14,0

0 8 5 Eoz Warenkorbbetrag z 16 33 49

49.5 82.1 199.Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 2,93 1,18 695.

7 US$ 0.3 0.9 5

18 26 25 % Bereinigte % 25 26 18

EBITDA-Marge3

771 987 1,10US$/4All-in nachhaltige R/4Eo 16,1 14,2 10,8

4 Eoz Kosten4 z 90 04 34

Goldbetriebe5

308, 201, 287,oz Goldproduktion kg 8,93 6,26 9,60

922 456 330 7 6 9

1,20 1,30 1,45US$/oDurchschnittlicher R/kg 684, 604, 544,

5 7 1 z Goldpreis 172 542 542

17.3 (89. 57.4Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 842. (1,2 243.

9) US$ 6 93.5)1

5 (38) 14 % Bereinigte % 14 (38) 5

EBITDA-Marge3

1,29 1,80 1,38US$/oAll-in nachhaltige R/kg 653, 834, 582,

0 3 6 z Kosten4 666 216 809

GRUPPE

115. 87.7 377.Mio. Bereinigtes EBITDA6 Rm 5,53 1,26 1,62

9 4 US$ 6.1 1.5 8.8

14.0 14.3 14.6R/US$Durchschnittskurs

5 9 7

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Aktivitäten wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion des US-PGM-Betriebs behandelt der Betrieb Recyclingmaterial, das von der 2E-PGM-Produktion ausgeschlossen ist, den durchschnittlichen Korbpreis und die ausgewiesene All-in-unterstützende Kostenstatistik. Das PGM-Recycling stellt Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen dar, die dem Ofen zugeführt werden.

2 Die Platinum Group Metals (PGM)-Produktion in den SA-Betrieben (einschließlich der zurechenbaren Produktion aus Mimosa) besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, das als 4E (3PGM+Au) bezeichnet wird. Die US-Aktivitäten produzieren hauptsächlich Palladium und Platin, die als 2E (2PGM) bezeichnet werden.

3 Der Konzern weist das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach der in den Kreditverträgen enthaltenen Formel zur Einhaltung der Schuldenbindungsformel aus. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich genannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist nach IFRS kein Maß für die Leistung und sollte zusätzlich zu und nicht als Ersatz für andere Kennzahlen der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden.

4 Siehe "Merkmale und Kostenbenchmarks für die Quartale" für die Definition von All-in nachhaltigen Kosten.

5 Die Ergebnisse der PGM-Aktivitäten von SA für das Quartal zum 30. Juni 2019 beinhalteten die Marikana-Aktivitäten für den ersten Monat seit der Übernahme und die Ergebnisse der Gold-Aktivitäten von SA für das Quartal zum 30. September 2018 beinhalteten DRDGOLD Limited für die zwei Monate seit der Übernahme.

6 Das bereinigte EBITDA des Konzerns beinhaltet die Auswirkungen der Streaming-Transaktion, die nur auf Konzernebene erfasst werden.

Bestandsdaten für die sechs JSE Limited - (SGL)

Monate zum 30.

September 2019

Anzahl der Preisspanne pro R15.60 bis R21.59

ausgegebenen Stammaktie

Aktien

- zum 30. September 2,670,0Durchschnittliche18,415,258

2019 29,252 s

Tagesvolumen

- gewichteter 2,670,0NYSE - (SBGL); ein ADR entspricht

Durchschnitt 29,252 vier

Stammaktien

Streubesitz 81% Preisspanne pro US$4.45 bis

ADR US$5.65

Bloomberg/Reuter SGLS/SGLDurchschnittliche4,082,745

J.J. s

Tagesvolumen

ÜBERBLICK FÜR DAS QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2019 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 30. SEPTEMBER 2018

Die operative Performance des Konzerns für das Quartal zum 30. September 2019 (Q3 2019) signalisiert eine erfreuliche Erholung der operativen und finanziellen Performance des Konzerns nach einem schwierigen achtzehnmonatigen Zeitraum. Am erfreulichsten war die Art und Weise, wie unsere SA-Goldaktivitäten den vor dem ersten Halbjahr 2018 branchenweit führenden Sicherheitsrekord wiederhergestellt und verbessert haben, trotz der zusätzlichen Herausforderungen durch den fünfmonatigen Streik, der im April 2019 endete. Erfreulich ist auch die starke operative Performance unserer SA PGM-Aktivitäten, die sich trotz der laufenden Integration des Marikana-Geschäfts fortgesetzt hat. Trotz einiger Rückschläge sind auch die Wiederauffüllungspläne für unsere Gold- und PGM-Aktivitäten in Südafrika vorangekommen, wobei alle Geschäftsbereiche von höheren Edelmetallpreisen profitierten und deutlich verbesserte Finanzergebnisse erzielten.

Angesichts der weiter steigenden Edelmetallpreise bis ins vierte Quartal 2019 und der weiteren Verbesserung unserer sicheren Produktionslieferung bleiben die Aussichten für den Rest des Jahres positiv. Sollte sich diese Dynamik wie erwartet fortsetzen, wird der Konzern auf dem richtigen Weg sein, um sein Ziel von 1x Nettoverschuldung zu erreichen: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und möglicherweise die Dividendenzahlung in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder aufzunehmen.

SICHERE PRODUKTION

Q3 2019 markierte das vierte todesfreie Quartal in Folge für die SA-Goldaktivitäten. Am 18. Oktober 2019 erreichten diese Betriebe acht Millionen todesfreie Schichten (am 29. Oktober hatte sie 430 aufeinander folgende Tage ohne Todesfälle), eine Leistung, die in der südafrikanischen Goldminenindustrie auf tiefem Niveau historisch einzigartig ist. Wir fördern weiterhin ein sinnvolles Engagement mit allen unseren Stakeholdern, als Teil der Reise zur Verbesserung der Sicherheit und bei der Entwicklung der erforderlichen Sicherheitskultur. Am 25. Oktober 2019 wurden die SA-Goldaktivitäten als "Bester unterirdischer Sicherheitsdienstleister" ausgezeichnet und bei den SAMI Safety and Health Excellence Awards mit dem JT Ryan Award ausgezeichnet.

Leider trübten zwei tödliche Vorfälle bei der kürzlich erworbenen Marikana-Betrieb ein todesfreies Viertel in allen anderen Bereichen unseres Geschäfts. Am 28. August 2019 verlor Herr S. Bhani, ein Bediener von Load Hol Dump (LHD) am Hossy-Schacht, tragischerweise sein Leben, als er zwischen der LHD-Tür und dem Kabinenrahmen gefangen wurde, während er vom LHD stieg, ohne ihn auszuschalten. Am 16. September 2019 wurde Herr Z. Booi, Teamleiter am Schacht Saffy, während der Reinigungsarbeiten zwischen einem Entgleisungstrichter und der Seitenwand gefangen. Unter Verwendung der Incident Cause Analysis Method (ICAM) wurden Untersuchungen zu diesen Vorfällen durchgeführt und Aktionspläne erstellt, um ein Wiederauftreten zu verhindern. Vorstand und Geschäftsführung sprechen der Familie und den Freunden unserer verstorbenen Kollegen ihr tief empfundenes Beileid aus.

Positiv zu vermerken ist, dass der Kroondal-Betrieb 19 Monate ohne Todesopfer auskommt und bis Ende September 2019 3,5 Millionen todesfreie Schichten aufweist.

Auch die Sicherheitsleistung der US-PGM-Aktivitäten hat sich im Quartal deutlich verbessert. Eine seit Jahresbeginn berichtspflichtige Gesamtverletzungshäufigkeitsrate (TRIFR) von 13,1 (gemessen pro Million Stunden) war deutlich besser als im Vergleichszeitraum 2018 (15,5). Die PGM-Aktivitäten in den USA konzentrieren sich weiterhin darauf, bis zum Jahresende weitere Sicherheitsverbesserungen zu erzielen.

BEREINIGTES EBITDA UND GEARING

Das bereinigte EBITDA des Konzerns in Höhe von R5,5 Milliarden (377 Millionen US-Dollar) für das dritte Quartal 2019 entspricht einem Anstieg von 240% (+226% in US-Dollar) gegenüber dem im dritten Quartal 2018 erzielten bereinigten EBITDA von R1,6 Milliarden (116 Millionen US-Dollar). Die PGM-Aktivitäten von SA trugen 53% zum bereinigten EBITDA der Gruppe bei, die PGM-Aktivitäten in den USA 32% und die Gold-Aktivitäten von SA einen positiven Beitrag von 15%.

Das starke Finanzergebnis des dritten Quartals 2019 hat den Abbau der Nettoverschuldung beschleunigt: Das bereinigte EBITDA von 1,7x zum 30. September 2019 (berechnet in Bezug auf die Kreditfazilitäten) verbesserte sich im Verhältnis zur Nettoverschuldung deutlich: Das bereinigte EBITDA von 2,5x zum 30. Juni 2019 blieb deutlich unter der Covenant-Grenze von 3,5x für 2019. Sollten die aktuellen Spot-Edelmetallpreise im vierten Quartal 2019 anhalten, wird der Konzern auf dem besten Weg sein, das Ziel eines Verschuldungsgrads von 1,8x zum Jahresende zu übertreffen.

Wie am 25. Oktober 2019 angekündigt, wurde die Rand Revolving Credit Facility (RCF), die im November 2019 fällig wurde, zu ähnlichen Konditionen erfolgreich refinanziert, wodurch die Liquidität verbessert und das kurzfristige Finanzierungsrisiko gelöst wurde. Der neue Rand RCF, der 2022 fällig wird, hat einen anfänglichen Kreditwert von R5,5 Milliarden, beinhaltet aber eine R2 Milliarden Akkordeon-Option, die eine Option zur Erhöhung auf R7,5 Milliarden und zur Verlängerung des Tenors durch zwei weitere einjährige Verlängerungen in der Zukunft ermöglicht.

BETRIEBSÜBERBLICK

US PGM Betriebe

Die geförderte 2E-PGM-Produktion aus den US-PGM-Aktivitäten stieg um 6% auf 147.353 2Eoz gegenüber 139.178 2Eoz im dritten Quartal 2018.

Die schwierigen geotechnischen Bedingungen im ersten Halbjahr 2019 haben den Zugang zu Hängen weiter eingeschränkt und die Produktivität im Laufe des Quartals negativ beeinflusst. Der Einsatz spezieller Bodenkontrollmaßnahmen beeinträchtigte vorübergehend die Vortriebsleistungen und führte zu einer geringeren Flexibilität der Steigung. Die konzentrierten Entwicklungsaktivitäten am Rampensystem im Projektgebiet Blitz führten auch zu Dieselpartikelemissionen (DPM), die über die Möglichkeiten der installierten Lüftung in bestimmten Entwicklungsbereichen hinausgingen und die die Leistung weiter beeinträchtigten. Unter diesen Umständen ist es wichtig, mit jedem Schritt zu arbeiten, um den Produktionsanlauf in der Stillwater-Mine sicher zu halten.

Sowohl die Bodenkontrolle als auch die DPM-Probleme wurden angemessen behandelt. East Boulder arbeitet kontinuierlich mit dem Projekt Fill the Mill (FTM) auf Kurs, um den geplanten Produktionsaufbau zu gewährleisten. Obwohl sich diese operativen Herausforderungen auf die Produktion für 2019 ausgewirkt haben, werden die Auswirkungen voraussichtlich vorübergehend sein, wobei die langfristige Entwicklung der Blitz-Produktion unverändert weitergeht.

Der durchschnittliche 2E PGM Basketpreis für das Quartal stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2018 um 55 % auf 1.388 USD/oz, was zusätzlich zu den höheren Volumina zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA (einschließlich Recycling) von 49 Mio. USD im dritten Quartal 2018 auf 123 Mio. USD im dritten Quartal 2019 führte (ein Anstieg von 151 % oder 162 % in Bezug auf den Rand auf R1,8 Mrd. USD).

Während die Gesamtbetriebskosten und die absoluten Investitionen im Rahmen der Erwartungen lagen, blieben die Stückkosten aufgrund der relativen Unterlieferung der Produktion im Berichtszeitraum erhöht. Die AISC ist weiterhin von erhöhten Steuer- und Einnahmezöllen betroffen, die sich aus höheren PGM-Preisen ergeben, wobei die AISC um ca. 5/2Eoz pro 100/2Eoz Erhöhung des 2E PGM-Korbpreises steigt. Die AISC stieg im Jahresvergleich um 3% von 769/oz für Q3 2018 auf 794/oz für Q3 2019.

Der metallurgische Komplex Columbus entwickelte sich solide und verarbeitete 158.383 von 2Eoz abgebauten Materials und 202.141 3Eoz recycelten Materials während des Quartals, was einer Steigerung von 20% gegenüber Q3 2018 entspricht.

Der Recyclingbetrieb fütterte im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 25,3 Tonnen Material pro Tag (tpd), was einem Anstieg von 38% gegenüber dem dritten Quartal 2018 entspricht, und reduzierte die im Laufe des Jahres 2018 angesammelten Überbestände weiter.

Die Investitionen für das Quartal beliefen sich auf 60 Millionen US-Dollar, einschließlich Expansionskapital bei Blitz und FTM. 24 Mio. USD flossen in die Aufrechterhaltung der Kapital- und Erzreservenentwicklung.

SA PGM-Betriebe

Die SA PGM-Aktivitäten (einschließlich eines vollständigen Quartalsbeitrags aus den Marikana-Aktivitäten) lieferten anhaltend erfreuliche operative Ergebnisse. Der Anstieg der PGM-Produktion um 70% auf 518.623 4Eoz spiegelt in erster Linie die Konsolidierung des Marikana-Geschäfts für das gesamte Quartal und einen weiteren Produktionsanstieg um 3% aus dem Kroondal-Geschäftsbereich wider, der teilweise durch eine geringere Produktion aus den Geschäftsbereichen Rustenburg, Mimosa und Platinmeile ausgeglichen wurde.

Der signifikante Verschuldungsgrad der SA PGM-Aktivitäten zeigt sich in der Steigerung des bereinigten EBITDA um 321%, das von R696 Mio. in Q3 2018 auf R2,9 Mrd. in Q3 2019 stieg, was in erster Linie auf einen Anstieg des durchschnittlichen 4E PGM-Basket-Preises auf R20.316/4Eoz zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist das zurechenbare bereinigte EBITDA von Mimosa in Höhe von rund 12 Mio. USD (171 Mio. R) im Vergleich zu den 8 Mio. USD (111 Mio. R) im dritten Quartal 2018 positiv und nicht im bereinigten EBITDA des Konzerns enthalten, da es als Eigenkapital ausgewiesen wird.

Der durchschnittliche AISC für die SA PGM-Aktivitäten von R16.190/oz (1.104/oz) für Q3 2019 ist aufgrund der Einbeziehung des Marikana-Geschäfts für ein volles Quartal und des Übergangs von einem Kauf von Konzentrat (PoC) zu einem Mautabwicklungsvertrag am Standort Rustenburg sowie der daraus resultierenden niedrigeren als geplanten Produktionslieferung nicht direkt mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2018 vergleichbar. Die geplante Realisierung von Synergien und Kosteneinsparungen in den Marikana-Betrieben wird voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2020 zu einer Verringerung der AISC für die SA PGM-Betriebe führen.

Die Chromproduktion (ohne den Marikana-Betrieb) betrug 243.000 Tonnen (155.000 Tonnen in Rustenburg und 88.000 Tonnen in Kroondal), eine Verbesserung um 19% gegenüber dem dritten Quartal 2018, wobei die verkauften Mengen im dritten Quartal 2018 jedoch um 8,5% niedriger waren als im dritten Quartal 2018, was auf den Verkaufszeitpunkt zurückzuführen ist, der zusammen mit einem niedrigeren durchschnittlichen Chrompreis von 147 US-Dollar/Tonne für das dritte Quartal 2019 (169 US-Dollar/Tonne für das dritte Quartal 2018) die Nebenproduktkredite negativ beeinflusste. Darüber hinaus sollte der Reflux-Sichter ab Juni 2019 10.000 Tonnen Chrom pro Monat liefern, leider wurde die Inbetriebnahme auf November 2019 verschoben. Das Team konzentriert sich darauf, die geplante Effizienz bis Ende Q4 2019 zu erreichen. Der Betrieb in Marikana produzierte im dritten Quartal 2019 460.218 Tonnen Chrom.

Die Integration des Betriebs Marikana verläuft planmäßig. Nach einer dreimonatigen Überprüfung der Geschäftstätigkeit wurden die Beteiligten am 25. September 2019 darüber informiert, dass die Konsultation gemäß § 189A (§ 189) des Arbeitsbeziehungsgesetzes, 66 von 1995 (LRA und damit verbundene Dienstleistungen) (S189) beginnen würde. Während das Prüfverfahren zu dem Schluss kam, dass die betroffenen Schächte, von denen die meisten am Ende ihrer Nutzungsdauer standen, gefährdet waren, werden andere zuvor gefährdete Schächte, wie z.B. 4B-Schacht, K3-Bergbau in Siphumelele-Boden, Rowland-Bergbau in MK2-Boden sowie K4-Konzentrator, weiterhin in Betrieb sein und damit zunächst (12.500, wie von Lonmin zuvor mitgeteilt) den erwarteten Arbeitsplatzverlust reduzieren. Insgesamt wird das Ergebnis ein nachhaltigeres Unternehmen sein, das die Beschäftigungssicherheit für die Mehrheit der Beschäftigten in Marikana über einen viel längeren Zeitraum erhöht. Das vom Berufungsgericht der Wettbewerbskommission verhängte sechsmonatige Moratorium für Zwangsabbau läuft am 7. Dezember 2019 aus.

Der Abschnitt 189 ist nur ein Bestandteil des Integrationsprozesses, der es ermöglicht, Konsolidierungssynergien zu realisieren. Weitere Informationen über den Fortschritt der Integration sowie die Pläne für 2020 sollen im Rahmen der Jahresergebnisse 2019 veröffentlicht werden, die am 19. Februar 2020 veröffentlicht werden sollen.

SA PGM Lohnverhandlungen

Die Tarifverhandlungen für die Bereiche Rustenburg und Marikana werden nach einem ordentlichen Verfahren fortgesetzt. Ein Streitfall wurde von den organisierten Arbeitnehmern erklärt und an die Kommission für Schlichtung, Mediation und Schiedsverfahren (CCMA) verwiesen. Bisher wurden zwei Sitzungen für Rustenburg und Marikana vom CCMA-Kommissar geleitet. Das Unternehmen arbeitet weiterhin konstruktiv mit den organisierten Arbeitnehmern zusammen, um einen fairen und nachhaltigen Tarifvertrag abzuschließen.

SA Goldbetriebe

Der Aufbau der Vollproduktion (bereinigt um die Auswirkungen der Schließung der Schächte Beatrix 1, Driefontein 2, 6 und 7 nach dem im Juni 2019 abgeschlossenen Section 189-Prozess) bei den Goldbetrieben von SA nach Abschluss des fünfmonatigen AMCU-Streiks im April 2019 verlief in einem angemessenen Tempo. Die Produktion hat sich weitgehend normalisiert, obwohl ein Untertagebrand im Schacht Kloof 4, der höchstwahrscheinlich mit illegalen Bergbauaktivitäten zusammenhängt, und eine erhöhte seismische Aktivität nach Wiederaufnahme der sicheren Produktion dazu geführt hat, dass einige hochwertige Paneele vorübergehend nicht verfügbar waren (einige Paneele sind dauerhaft nicht verfügbar) und den Kloof-Betrieb weiterhin einschränkten. Der Beatrix-Betrieb hat sich gut erholt, die Produktion lag nur 8% unter dem Wert für Q3 2018 und AISC von R552.679/kg (US$1.172/oz) im Rahmen der Erwartungen. Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) stieg im Quartalsvergleich um 1.408 kg (45.268oz) auf 7.444 kg (239.329oz).

Die anhaltende Stabilisierung der Geschäftstätigkeiten im Laufe des Quartals, gepaart mit einem Anstieg des durchschnittlichen realisierten Rand-Goldpreises um 26% auf R683.500/kg (ein Anstieg des US$/oz-Preises um 20% auf US$1.449/oz) für Q3 2019, hat zu einer deutlichen Trendwende im Finanzergebnis der SA-Goldaktivitäten geführt.

Die Produktion aus DRDGOLD war mit 1.493 kg (48.001oz) rund 6% höher als im zweiten Quartal 2019 und nahezu doppelt so hoch wie im dritten Quartal 2018. Der AISC von R509.868/kg (US$1.081/oz) war 2% niedriger als im zweiten Quartal 2019 und 10% niedriger als im dritten Quartal 2018, was hauptsächlich auf den Anstieg der Produktion zurückzuführen ist. Der bereinigte EBITDA-Beitrag von DRDGOLD stieg im Quartalsvergleich um 113% von 153 Mio. R für Q2 2019 auf 326 Mio. R für Q3 2019.

Das bereinigte EBITDA der SA-Goldgeschäfte (einschließlich DRDGOLD) stieg im dritten Quartal 2019 um 247% auf R843 Millionen (57 Millionen US-Dollar) gegenüber R243 Millionen (17 Millionen US-Dollar) im dritten Quartal 2018 und einem bereinigten EBITDA-Verlust von R1,3 Milliarden im zweiten Quartal 2019. Diese Geschäfte sind erheblich auf den Spot-Rand-Goldpreis ausgerichtet, und diese finanzielle Erholung wird sich weiter verstärken, wenn das aktuelle Spot-Rand-Goldpreisniveau anhält und sich die Geschäfte weiter stabilisieren.

UNTERNEHMENSEREIGNISSE

Interner Umstrukturierungsprozess, Schaffung einer neuen Holdinggesellschaft und Börsengänge für den Konzern

Am 4. Oktober 2019 kündigte der Konzern eine interne Restrukturierung an, die zur Schaffung einer effizienteren Unternehmensstruktur und zur Vereinfachung der Wachstumsstrategie des Konzerns vorgeschlagen wird. Um eine Unternehmensstruktur zu schaffen, bei der die Gold- und PGM-Portfolios jeweils innerhalb ihrer eigenen juristischen Einheiten gehalten werden, wird eine neue Konzernholdinggesellschaft, die Sibanye Stillwater Limited, gelistet, wobei dieselben Aktionäre und dieselben Aktien der Sibanye Stillwater Limited an bestehende Aktionäre der Sibanye Gold Limited ausgegeben werden. Dies geschieht im Rahmen eines Arrangements ("Scheme") im Sinne von Section 114 des South African Companies Act, 2008. Das Programm wird daher dazu führen, dass Sibanye Gold Limited, in dem sich die SA-Goldaktivitäten befinden, eine Tochtergesellschaft von Sibanye Stillwater Limited wird. Das Programm bedarf der Zustimmung der Aktionäre und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/holding-entity -change/

Delaware Court of Chancery entscheidet zugunsten von Sibanye-Stillwater bei abweichenden Aktionärsklagen.

Das Chancery Court of the State of Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika (das Gericht) hat in einer Memorandum Opinion vom 21. August 2019 zugunsten der Gesellschaft in der von einer Gruppe von Minderheitsaktionären (den abweichenden Aktionären) der Stillwater Mining Company (Stillwater) eingereichten Bewertungsklage entschieden, nachdem die Gesellschaft im Mai 2017 Stillwater gegen eine Barabfindung von 18 US-Dollar pro Stillwater-Anteil erworben hatte.

Im Sinne des Urteils erhielten die abweichenden Aktionäre (die zusammen etwa 4,5% der damals ausstehenden Stillwater-Aktien besaßen) die gleiche Gegenleistung von 18 US-Dollar pro Aktie, die ursprünglich anderen Stillwater-Aktionären angeboten und von diesen akzeptiert wurde, zuzüglich Zinsen. Die verbleibende Zahlung von rund 21 Millionen US-Dollar aufgrund der abweichenden Gesellschafter wurde von Sibanye-Stillwater geleistet.

Einige der abweichenden Aktionäre haben eine Beschwerde beim Obersten Gerichtshof des Staates Delaware eingereicht. Das Unternehmen wird sich weiterhin gegen opportunistische, kurzfristige und eigennützige Klagen verteidigen, um die Interessen unserer Interessengruppen zu schützen.

AUSBLICK

Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse in Blitz und des Rückgangs der Bodenstillstände, die seit Jahresbeginn zu verzeichnen sind, wird die verminderte Produktion für 2019 aus dem US-PGM-Geschäft zwischen 590.000 - 610.000 2Eoz prognostiziert. Infolge dieser reduzierten Prognose der Minenproduktion, verbunden mit höheren Steuern und Lizenzgebühren im Zusammenhang mit der beobachteten Erhöhung des 2E PGM-Basket-Preises in US-Dollar, wird die AISC voraussichtlich zwischen etwa 755 und 770 USD/2Eoz liegen. Es wird erwartet, dass die Investitionen am unteren Ende der bisherigen Prognose von 235 bis 245 Mio. USD liegen werden.

Die PGM-Produktionsprognose für die SA PGM-Aktivitäten (ohne Marikana) bleibt unverändert zwischen 1.000.000oz und 1.100.000oz und AISC innerhalb der jährlichen Kostenprognose zwischen R12.500/4Eoz und R13.200/4Eoz. (922USD/4Eoz und 974 USD/4Eoz). Die Investitionen werden auf R1.400 Mio. (103 Mio. USD) geschätzt. Es wird erwartet, dass Marikana in den sieben Monaten seit der Übernahme zwischen 450.000 und 490.000 4E Unzen produzieren wird, mit einem AISC-Bereich zwischen R18.700/4Eoz und R20.056/4Eoz (US$1.380/4Eoz und US$1.480/4Eoz). Die Investitionen werden auf R1.108 Mio. (82 Mio. USD) geschätzt.

Aufgrund der operativen Einschränkungen in den Betrieben Driefontein und Kloof nach dem Produktionsaufbau wird erwartet, dass die Produktion für H2 2019 aus den SA-Goldaktivitäten (ohne DRDGOLD) gegen das untere Ende der Guidance von 16.000 kg (514.411oz) mit AISC am oberen Ende der Guidance von R630.000/kg (US$1450/oz) für H2 2019 liegt. Die Jahresproduktion für 2019 wird ebenfalls am unteren Ende der Prognose von 24.000 kg (771.617oz) prognostiziert. Die AISC für das Gesamtjahr wird am oberen Ende der Guidance von R750.000/kg (US$1.725/oz) erwartet. Die Investitionsausgaben für die SA-Goldaktivitäten für 2019 werden voraussichtlich etwas niedriger ausfallen als die prognostizierten R2.350 Mio. (173 Mio. USD), die rund R220 Mio. (16 Mio. USD) Projektkapital beinhalten. Von diesen Investitionen sind rund R1.900 Mio. (140 Mio. USD) für das zweite Halbjahr 2019 geplant.

Die Prognose für das zweite Halbjahr 2019 und den jährlichen Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R13,55/US$.

NEAL FRONEMAN

VORSTANDSVORSITZENDER

KENNZAHLEN UND KOSTENVERGLEICHE FÜR DIE QUARTALE ZUM 30. SEPTEMBER 2019, 30. JUNI 2019 UND 30. SEPTEMBER 2018

SA und US PGM Betriebe

US-BSA-BETRIEBE

ETRI

EBE

GesaGesaGesamt SA RustenMarikaKrooPlaMimos

mtzamt PGM burg na2 ndalt a

hl US Mi

der PGM le

SA--Sti

undllwa

US-ter

PGM-

Akti

vitä

ten

Zurechenbar UnteGesUntObeUntObeUntObeZureObeZurec

r amter r er r er r chenr henba

tage -gr-fl-gr-fl-gr-flbar -flr

- undächundächundäch äch

Erd e e e e

ung1

Produktion

Tonnen 000't Sep 9,9 345 9, 5, 4, 1, 1, 2, 92 1,0 2, 295

gefräst/b 2036 5914021898481612275 32 103

ehandelt 19

Jun 8,0 353 7, 4, 3, 1, 1, 78 30 1,1 2, 365

2052 6990686317820740 2 41 255

19

Sep 7,0 326 6, 3, 3, 1, 1, - - 1,0 1, 351

2094 768288479936593 01 887

18

Anlagenkopg/t Sep 2.7 14. 2. 3. 0. 3. 1. 3. 0. 2.4 0. 3.59

fsorte 201 54 28 34 92 47 24 60 90 6 75

19

Jun 2.6 14. 2. 3. 0. 3. 1. 3. 0. 2.4 0. 3.59

205 81 10 19 87 39 18 61 87 7 72

19

Sep 2.5 14. 2. 3. 0. 3. 1. - - 2.4 0. 3.54

209 55 01 22 87 57 10 5 68

18

Anlagenrüc% Sep 76. 91. 73 83 29 81 29 85 24 82. 8. 75.3

kgewinnung 2093 10 .77.04.79.04.01.91.5091 22 7

19

Jun 75. 91. 70 82 20 82 28 87 25 81. 13 74.9

2056 03 .12.44.23.15.41.10.6046 .128

19

Sep 75. 89. 69 83 22 84 29 - - 82. 11 77.1

2030 21 .59.18.18.53.77 41 .789

18

Ertrag g/t Sep 2.0 13. 1. 2. 0. 2. 0. 3. 0. 2.0 0. 2.71

208 25 68 77 27 81 36 09 22 4 06

19

Jun 2.0 13. 1. 2. 0. 2. 0. 3. 0. 2.0 0. 2.69

200 56 47 63 18 79 33 14 22 2 09

19

Sep 1.9 13. 1. 2. 0. 3. 0. - - 2.0 0. 2.73

205 28 40 68 19 01 33 2 08

18

PGM-Produk4Eoz - Sep 665 147 51 48 36 16 13 22 19 67, 4, 25,5

tion3 2Eoz 20,976,3538,61,7,906,8,381,6,37600 14698

- 19 23 15 8 82 7 35 5

2Eoz

Jun 518 153 36 34 20 15 11 78 2, 73, 6, 31,5

20,357,8744,43,9,549,6,54,81140958 86437

19 83 36 7 24 3 7

Sep 444 139 30 28 21 18 16 - - 65, 4, 30,8

20,405,1785,23,5,667,6,81 047 85155

18 27 64 2 63 1

PGM 4Eoz - Sep 684 140 54 52 15 15 10 279,3 67, 4, 25,5

verkauft 2Eoz 20,771,2014,59,5,036,9,8866 600 14698

- 19 70 38 2 74 6

2Eoz

Jun 416 143 27 25 15 85 8, 66,46 73, 6, 31,5

20,811,6683,17,3,81,379503 958 86437

19 43 29 4 1

Sep 412 107 30 28 21 18 16 - 65, 4, 30,8

20,800,5735,23,5,667,6,81 047 85155

18 27 64 2 63 1

Preise

und

Kosten4

DurchschniR/4Eoz Sep 20, 20, 20 20 17 20 17 20,28 21, 18 19,3

ttlicher - 20314 362 ,31,40,31,33,017 053 ,0926

PGM-Korb- R/2Eoz19 6 5 4 7 6 8

Preis5 -

R/2Eoz

Jun 17, 18, 17 17 15 17 14 17,95 17, 16 16,9

20754 232 ,53,65,69,38,875 918 ,3743

19 3 3 7 2 7 1

Sep 13, 12, 14 14 13 13 13 - 14, 13 13,5

20559 592 ,04,11,33,99,16 446 ,9032

18 9 0 3 4 7 7

US$/4EoSep 1,3 1,3 1, 1, 1, 1, 1, 1,383 1,4 1, 1,31

z - 2085 88 385391180386160 35 2347

US$/2E19

oz -

US$/2E

oz

Jun 1,2 1,2 1, 1, 1, 1, 1, 1,264 1,2 1, 1,17

2034 67 218227091208034 45 1387

19

Sep 971 896 1, 1, 94 99 93 - 1,0 99 963

20 0000049 6 7 28 0

18

BetriebskoR/t Sep 937 4,3 80 1, 94 1,290 1,250 721 27 1,07

sten6 20 81 9 395 321 5

19

Jun 814 3,9 66 1, 80 1, 21 1,381 633 25 973

20 52 3 161 3227

19

Sep 662 3,7 50 1, 76 1, 13 - 693 23 924

20 99 3 008 1728

18

US$/t Sep 64 299 55 95 6 90 20 85 49 2 73

20

19

Jun 57 275 46 81 6 92 15 97 44 2 68

20

19

Sep 47 270 36 72 5 83 10 - 49 2 66

20

18

R/4Eoz Sep 14, 10, 15 15 10 14 25 16,34 11, 13 12,3

- 20101 258 ,24,61,67,63,182 003 ,7084

R/2Eoz19 9 9 5 2 8 0

R/2Eoz

Jun 12, 9,0 14 13 14 14 20 18,46 9,7 8, 11,2

20853 67 ,60,75,09,75,202 65 23157

19 3 7 9 6 2

Sep 10, 8,9 11 11 12 12 13 - 10, 8, 10,5

20798 14 ,75,72,14,08,11 665 78214

18 3 0 1 6 0

US$/4EoSep 961 699 1, 1, 72 99 1, 1,114 750 93 844

z - 20 0390658 7 717 4

US$/2E19

oz -

US$/2E

oz

Jun 893 630 1, 95 98 1, 1, 1,300 679 57 782

20 0156 0 025404 2

19

Sep 768 634 83 83 86 86 93 - 759 62 748

20 6 4 4 0 3 5

18

All-in R/4Eoz Sep 15, 11, 16 15,84 17,95 10, 15 13,2

nachhalti - 20134 603 ,19 4 5 877 ,1967

ge R/2Eoz19 0 5

Kosten7 -

R/2Eoz

Jun 12, 10, 14 15,09 16,93 9,7 8, 11,7

20990 365 ,20 1 0 15 27573

19 4

Sep 10, 10, 10 11,11 - 10, 8, 9,55

20819 789 ,83 4 131 4729

18 4

US$/4EoSep 1,0 791 1, 1,080 1,224 741 1,904

z - 2032 104 036

US$/2E19

oz -

US$/2E

oz

Jun 903 720 98 1,049 1,192 675 57818

20 7 5

19

Sep 770 769 77 791 - 721 60 680

20 1 3

18

GesamtkostR/4Eoz Sep 15, 15, 16 15,84 17,95 10, 15 13,2

en7 - 20963 195 ,19 4 7 877 ,4167

R/2Eoz19 2 2

R/2Eoz

Jun 14, 13, 14 15,09 16,93 9,7 8, 11,7

20092 842 ,20 1 9 15 39273

19 8

Sep 11, 13, 10 11,11 - 10, 12 9,55

20751 428 ,90 4 131 ,249

18 1 5

US$/4EoSep 1,0 1,0 1, 1,080 1,224 741 1, 904

z - 2088 36 104 051

US$/2E19

oz -

US$/2E

oz

Jun 979 962 98 1,049 1,193 675 58 818

20 7 3

19

Sep 836 956 77 791 - 721 87 680

20 6 1

18

Investitio

nen8

EntwicklunRm Sep 677 235 44 135.9 306.4 - - -

g der 20.4 .1 2.3

Erzreserv 19

en

Jun 404 273 13 130.2 - - - -

20.0 .8 0.2

19

Sep 384 253 13 131.4 - - - -

20.7 .3 1.4

18

Kapitalerh Sep 537 116 42 91.9 269.9 57. 2. 72.9

altung 20.4 .0 1.4 0 6

19

Jun 289 37. 25 100.8 95.4 51. 4. 93.1

20.1 2 1.9 3 4

19

Sep 186 85. 10 68.4 - 31. 1. 49.2

20.9 3 1.6 9 3

18

Unternehme Sep 531 530 1. - 0.2 - 0. -

n und 20.6 .5 1 9

Projekte8 19

Jun 536 535 1. - 0.7 - 0. -

20.6 .1 5 8

19

Sep 385 367 18 - - - 18 -

20.6 .3 .3 .3

18

GesamtinveRm Sep 1,7 881 86 227.8 576.5 57. 3. 72.9

stitionen 2046.3.6 4.7 0 4

19

Jun 1,2 846 38 231.0 96.1 51. 5. 93.1

2029.6.0 3.6 3 2

19

Sep 957 705 25 199.7 - 31. 19 49.2

20.2 .9 1.3 9 .7

18

Mio. Sep 119 60. 58 15.5 39.3 3.9 0. 5.0

US$ 20.0 1 .9 2

19

Jun 85. 58. 26 16.1 6.7 3.6 0. 6.5

205 8 .7 4

19

Sep 68. 50. 17 14.2 - 2.3 1. 3.5

201 2 .9 4

18

Die Durchschnittskurse für die Quartale zum 30. September 2019, 30. Juni 2019 und 30. September 2018 lagen bei R14,67/US$, R14,39/US$ bzw. R14,05/US$.

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig gerundet sind.

1 Die Untertageproduktion der US-PGM-Aktivitäten wird in metrische Tonnen umgerechnet, und die Leistung wird in SA rand umgerechnet. Zusätzlich zur untertägigen Produktion des US-PGM-Betriebs behandelt der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die von den oben genannten Statistiken ausgenommen sind und in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

2 Die Ergebnisse des PGM-Geschäfts von Marikana für das Quartal zum 30. Juni 2019 beziehen sich auf einen Monat seit der Übernahme. Die Ergebnisse für das Quartal zum 30. September 2019 beinhalten den Kauf von Konzentratunzen.

3 Produktion pro Produkt - siehe Preisaufteilung in der folgenden Tabelle

4 Die Einheitskostenbenchmarks und das Kapital des Konzerns und der gesamten SA PGM-Aktivitäten schließen das Finanzergebnis von Mimosa aus, das im Eigenkapital erfasst und von den Umsatzerlösen und Umsatzkosten ausgeschlossen ist.

5 Der durchschnittliche PGM-Basket-Preis ist der PGM-Umsatz pro 4E/2E Unze, vor dem Kauf einer Konzentratanpassung.

6 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Herstellungskosten und werden berechnet, indem die Herstellungskosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die im gleichen Zeitraum gefrästen/behandelten Tonnen dividiert werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Herstellungskosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die im gleichen Zeitraum produzierten PGM dividiert werden.

7 Die Gesamtkosten beinhalten keine Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmetätigkeiten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung des Ergebnisses erforderlich sind. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den All-in-stützenden Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der All-in-Kostenberechnung als Zwischensumme angegeben sind, sowie den mit dem Wachstum verbundenen Unternehmens- und Großinvestitionen. All-inhaltungskosten pro Unze (und Kilogramm) und All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die All-inhaltungskosten bzw. All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E PGM, die im gleichen Zeitraum produziert wurden, dividiert werden.

Die All-in-Kosten für die Quartale zum 30. September 2019, 30. Juni 2019 und 30. September 2018 betrugen 1.036/2Eoz, 962/2Eoz bzw. 951/2Eoz, ohne die Projektausgaben des Unternehmens (für die Projekte Altar und Marathon).

8 Die Aufwendungen des US-Betriebs für die Quartale zum 30. September 2019, 30. Juni 2019 und 30. September 2018 betrugen R0,8 Mio. (0,1 Mio. USD), R2,2 Mio. (0,2 Mio. USD) bzw. R8,9 Mio. (0,6 Mio. USD), die sich auf die Projekte Altar und Marathon bezogen.

Bergbau - Prillsplit unter Ausschluss von Recyclingaktivitäten

GRUPPE SA-BETRIEBE US-BETRIEBE

Sep Jun Sep Sep Jun Sep Sep Jun Sep

2019 2019 2018 2019 2019 2018 2019 2019 2018

Platin 3451% 2448% 2047% 3059% 2158%17758% 3323% 3423% 3123%

0,9 8,4 9,5 7,7 3,8 ,72 ,16 ,63 ,86

43 80 94 77 49 8 6 1 6

Palladiu 2741% 2345% 2045% 1530% 1131%94,31% 1177% 1177% 1077%

m 0,0 0,9 1,9 5,8 1,7 624 4,1 9,2 7,3

59 76 36 72 33 87 43 12

Rhodium 467% 316% 256% 469% 319% 25,9%

,07 ,84 ,82 ,07 ,84 828

9 7 8 9 7

Gold 8,1% 7,1% 7,2% 8,2% 7,2% 7,02%

895 054 047 895 054 47

PGM-Prod 66100 51100 44100 51100 36100 30100 14100 15100 13100

uktion 5,9% 8,3% 4,4% 8,6% 4,4% 5,2% 7,3% 3,8% 9,1%

4E/2E 76 57 05 23 83 27 53 74 78

Rutheniu 74 50 41 74 50 41,

m ,26 ,81 ,00 ,26 ,81 001

4 1 1 4 1

Iridium 18 12 9, 18 12 9,4

,73 ,28 470 ,73 ,28 70

1 7 1 7

Gesamt 75 58 49 61 42 35 14 15 13

6E/2E 8,9 1,4 4,8 1,6 7,5 5,6 7,3 3,8 9,1

71 55 76 18 81 98 53 74 78

Recycling-Betrieb

EinheSep Jun Sep

it 201 2019 2018

9

DurchschnittlTonne 25. 27.0 18.4

iche 3

Katalysatorz

ufuhr/Tag

Gesamtzahl Tonne 2,3 2,45 1,69

der 27 7 6

verarbeitete

n

Gerollt Tonne 354 576 188

Gekauft Tonne 1,9 1,88 1,50

73 1 8

PGM gespeist 3Eoz 202 220, 144,

,141161 585

PGM verkauft 3Eoz 178 172, 126,

,685020 744

PGM gerollt 3Eoz 49, 32,5 40,4

zurückgegebe 317 84 75

n

SA Goldbetriebe

SA-BETRIEBE

Total SA DriefontKloof Beatrix Cooke DRDG

Gold1 ein OLD

GesaUnterOberUnteOberUnteOberUnteOberUnteOberOber

mt grundfläcrgrufläcrgrufläcrgrufläcrgrufläcfläc

he nd he nd he nd he nd he he

Produktio

n

Tonnen 000Sep 10, 1,44 9,4 376 - 485 1,2 558 72 27 948 7,1

gefräst/'t 201907 6 61 86 55

behandelt 9

Jun 10, 834 9,6 136 - 314 1,6 362 273 22 1,0 6,7

201514 80 25 21 61

9

Sep 8,5 1,53 6,9 402 180 471 1,4 629 94 32 1,1 4,1

20115 4 81 37 21 49

8

Ertrag g/tSep 0.8 4.65 0.2 5.5 - 5.3 0.2 3.6 0.5 0.4 0.3 0.2

2012 3 1 3 9 9 7 4 2 1

9

Jun 0.6 4.69 0.2 4.4 - 6.9 0.3 3.1 0.2 0.4 0.2 0.2

2010 4 0 5 4 0 9 5 9 1

9

Sep 1.1 5.05 0.2 5.3 0.6 7.0 0.4 3.5 0.3 0.9 0.3 0.1

2013 7 8 1 9 2 3 4 4 1 8

8

Produzierkg Sep 8,9 6,73 2,2 2,0 - 2,5 373 2,0 41 12 300 1,4

tes 20137 0 07 72 87 59 93

Gold 9

Jun 6,2 3,91 2,3 599 - 2,1 558 1,1 80 10 300 1,4

20166 3 53 82 22 15

9

Sep 9,6 7,75 1,8 2,1 110 3,3 607 2,2 32 30 351 757

20109 2 57 62 38 22

8

oz Sep 287 216, 70, 66, - 83, 11, 66, 1,3 386 9,6 48,

201,330374 956 616 174 992 198 18 45 001

9

Jun 201 125, 75, 19, - 70, 17, 36, 2,5 322 9,6 45,

201,456806 650 258 153 940 073 72 45 493

9

Sep 308 249, 59, 69, 3,5 107 19, 71, 1,0 965 11, 24,

201,922233 689 510 37 ,319515 439 29 285 323

8

Gold kg Sep 8,5 6,29 2,2 1,8 - 2,4 412 1,9 35 11 258 1,5

verkauft 20110 5 15 56 85 43 10

9

Jun 5,7 3,38 2,3 419 - 2,0 527 929 111 9 275 1,4

20102 0 22 23 09

9

Sep 9,5 7,75 1,8 2,1 110 3,3 607 2,2 32 30 351 733

20185 2 33 62 38 22

8

oz Sep 273 202, 71, 59, - 79, 13, 62, 1,1 354 8,2 48,

201,604390 214 672 895 246 469 25 95 548

9

Jun 183 108, 74, 13, - 65, 16, 29, 3,5 289 8,8 45,

201,322669 653 471 041 943 868 69 41 300

9

Sep 308 249, 58, 69, 3,5 107 19, 71, 1,0 965 11, 23,

201,176233 943 510 37 ,319515 439 29 285 577

8

Preise

und

Kosten

GoldpreisR/kSep 684 651,940 663,583 660,971 683,643 697

erhalteng 201,172 ,483

9

Jun 604 582,100 598,706 596,635 601,408 604,

201,542 400

9

Sep 544 550,528 545,856 543,301 549,606 553,

201,542 003

8

US$Sep 1,4 1,382 1,407 1,401 1,449 1,4

/oz 20151 79

9

Jun 1,3 1,258 1,294 1,290 1,300 1,3

20107 06

9

Sep 1,2 1,218 1,208 1,202 1,216 1,2

20105 24

8

BetriebskR/tSep 463 2,68 123 3,4 - 3,2 216 1,7 131 200 165 101

osten2 201 6 99 21 93

9

Jun 449 4,18 127 8,4 - 4,5 191 2,4 211 291 140 106

201 8 82 53 95

9

Sep 561 2,51 132 3,5 326 2,9 209 1,6 109 47 144 94

201 5 85 63 22

8

US$Sep 32 183 8 239 - 220 15 122 9 14 11 7

/t 201

9

Jun 31 291 9 589 - 316 13 173 15 20 10 7

201

9

Sep 40 179 9 255 23 211 15 115 8 3 10 7

201

8

R/kSep 564 577, 527 634 - 603 746 485 229 450 522483,

g 201,709043 ,096,990 ,788,113,867,268,000,333255

9

Jun 753 892, 522 1,9 - 655 555 804 721 640 476505,

201,734563 ,86425,8 ,133,735,902,250,000,667583

9 76

Sep 497 497, 496 666 533 418 495 459 318 53, 458 516

201,425730 ,153,559,636,065,222,136,750333 ,689,651

8

US$Sep 1,1 1,22 1,1 1,3 - 1,2 1,5 1,0 486 954 1,1 1,0

/oz 20197 3 18 46 80 82 30 07 25

9

Jun 1,6 1,92 1,1 4,1 - 1,4 1,2 1,7 1,5 1,3 1,0 1,0

20129 9 30 63 16 01 40 59 83 30 93

9

Sep 1,1 1,10 1,0 1,4 1,1 925 1,0 1,0 705 118 1,0 1,1

20101 2 98 75 81 96 16 15 44

8

All-in R/kSep 653 777,532 726,096 552,679 565,056 509

nachhaltg 201,666 ,868

ige 9

Kosten3

Jun 834 2,743,91702,392 894,135 533,803 520

201,216 4 ,156

9

Sep 582 785,871 509,303 528,882 484,777 564

201,809 ,161

8

US$Sep 1,3 1,649 1,539 1,172 1,198 1,0

/oz 20186 81

9

Jun 1,8 5,931 1,518 1,933 1,154 1,1

20103 24

9

Sep 1,2 1,739 1,127 1,171 1,073 1,2

20190 49

8

GesamtkosR/kSep 671 777,532 738,971 552,932 565,056 517

ten3 g 201,293 ,285

9

Jun 856 2,743,91713,569 894,423 533,803 531

201,436 4 ,867

9

Sep 609 785,915 516,755 528,882 484,777 720

201,794 ,775

8

US$Sep 1,4 1,649 1,567 1,172 1,198 1,0

/oz 20123 97

9

Jun 1,8 5,931 1,542 1,933 1,154 1,1

20151 50

9

Sep 1,3 1,739 1,144 1,171 1,073 1,5

20150 96

8

Investiti

onen in

Sachanla

gen

EntwickluRm Sep 560 216.8 251.1 92.4 - -

ng der 201.3

Erzreser 9

ven

Jun 245 80.0 123.5 41.6 - -

201.1

9

Sep 591 232.3 242.6 116.4 - -

201.3

8

Kapitaler Sep 143 65.3 55.8 16.5 - 5.5

haltung 201.1

9

Jun 42. 12.0 13.2 10.4 - 7.1

2017

9

Sep 143 47.4 64.8 26.6 - 4.5

201.3

8

Unternehm Sep 75. - 37.3 0.5 - 11.

en und 2017 2

Projekte 9

4

Jun 61. - 28.5 0.3 - 16.

2013 5

9

Sep 144 0.1 29.4 - - 114

201.3 .8

8

GesamtinvRm Sep 779 282.0 344.1 109.5 - 16.

estitione 201.0 7

n 9

Jun 349 92.0 165.2 52.3 - 23.

201.1 6

9

Sep 879 279.8 336.9 143.0 - 119

201.0 .3

8

MioSep 53. 19.2 23.5 7.5 - 1.1

. 2011

US9

Jun 24. 6.4 11.5 3.6 - 1.6

2013

9

Sep 62. 19.9 24.0 10.2 - 8.5

2016

8

Die Durchschnittskurse für die Quartale zum 30. September 2019, 30. Juni 2019 und 30. September 2018 lagen bei R14,67/USD, R14,39/USD und R14,05/USD.

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig gerundet sind.

1 Die Ergebnisse des Goldgeschäfts von SA für das Quartal zum 30. September 2018 beinhalten DRDGOLD Limited für die zwei Monate seit der Übernahme.

2 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Herstellungskosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch die in derselben Periode gefrästen/behandelten Tonnen dividiert werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Herstellungskosten vor Abschreibungen und Wertminderungen und Bestandsveränderungen in einer Periode durch das im selben Zeitraum produzierte Gold dividiert werden.

3 Die Gesamtkosten beinhalten keine Ertragsteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung des Gewinns erforderlich sind. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der All-in-Kostenberechnung als Zwischensumme angegeben sind, sowie den mit dem Wachstum verbundenen Unternehmens- und Großinvestitionen. Die All-inhaltungskosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die All-inhaltungskosten bzw. All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das im gleichen Zeitraum insgesamt verkaufte Gold dividiert werden.

4 Die Ausgaben für Unternehmensprojekte für die Quartale zum 30. September 2019, 30. Juni 2019 und 30. September 2018 betrugen R26,7 (1,8 Mio. USD), R15,9 Mio. (1,1 Mio. USD) bzw. R31,2 Mio. (2,2 Mio. USD). Der Großteil dieser Ausgaben entfiel auf das Projekt Burnstone.

ERGEBNISSE ENTWICKLUNG

Die Entwicklungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Stichprobenziehung dar, ohne Berücksichtigung von Anpassungen, die bei der Schätzung von Erzreserven erforderlich sein könnten. Alle nachstehenden Zahlen verstehen sich ohne Schachtabsenkungsmesser, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US PGM BetrSep 2019 Quartal Jun 2019 Neun Monate zum

iebe Quartal 30. September

2019

Rif StilOst StiOst StiOst

f l blo ll blo ll blo

wateck watck watck

r er er

ink in in

l kl kl

Bli Bl Bl

tz itz itz

StillwatEin

er hei

t

Primären(m) 2,3 1, 3, 96 8, 2,

twicklun 16 151 8662 449956

g

(außerh

alb des

Riffs)

Sekundär(m) 2,3 76 1, 78 7, 2,

e 30 1 9386 041463

Entwick

lung

SA PGM-BeSep 2019 Quartal Jun 2019 QuartalNeun Monate zum 30.

triebe September

2019

Rif BaTheKhSiphu BaTheKhSiphu BaTheKhSiphu

f thmbeusm-Lel thmbeusm-Lel thmbeusm-Lel

o--lae-ele o--lae-ele o--lae-ele

Peni le Peni le Peni le

el ka el ka el ka

RustenEin

burg hei

t

Fortge(m) 4 2, 3 1,21 4 1, 2 1,15 1 5, 8 3,22

schrit 44160,18 55525,86 ,1085,34

ten 48 40 44 42

Fortge(m) 4 81 1 647 4 61 8 582 1 1, 2 1,68

schrit 443 ,0 553 97 ,1858,74

tene 96 44 44

am

Riff

Höhe (cm 2 28 2 281 2 29 2 272 2 28 2 280

) 118 82 216 88 179 86

Durchs(g/ 2 2. 2 3.0 2 2. 2 3.1 2 2. 2 3.1

chnittt) .64 .3 .14 .3 .34 .3

swert

(cm 5 68 6 846 4 70 6 838 4 69 6 852

.g/ 484 45 739 54 953 64

t)

Sep 2019 Quartal Jun 2019 QuartalNeun Monate zum 30.

September 2019

1

RifK3RuSaE3 4BStrumK3RuSaE3 4BStrumK3ReihSaE3 4BStrum

f deft pfhos deft pfhos enlaft pfhos

rnig en, rnig en, nd ig en,

- E1 - E1 E1

u & u & &

nd W1 nd W1 W1

MarikaEin

na hei

t

Primär(m) 9 6 5 80 1 120 3 2 2 21 4 3 1 9,4 7 1, 2 124

e ,8,8,91 ,5 ,0,5,01 50 2,48 ,9012,0

Entwi 067592 50 577306 86 98 00

cklung 3

Primär(m) 7 5 4 39 9 120 2 2 1 85 3 3 9 7,5 5 47 1 124

e ,4,4,03 18 ,3,0,4 04 ,826 ,48 ,2

Entwi 637642 795029 42 72 22

cklung

- am

Riff

Höhe (cm 2 2 2 23 2 230 2 2 2 24 2 220 2 217 2 23 2 229

) 1718217 17 1814191 11 17 208 16

Durchs(g/ 2 2 2 2. 2 2.4 2 2 2 2. 2 3.0 2 2.6 2 2. 2 2.4

chnittt) .8.5.77 .5 .8.8.66 .4 .8 .76 .5

swert

(cm60 5 5 62 5 545 61 6 5 62 5 656 6 567 5 62 5 549

.g/3 52907 50 1 04775 11 06 876 41

t)

Sep 2019 Quartal Jun 2019 QuartalNeun Monate zum 30.

September

2019

Rif KoSiBamKwK6 KoSiBamKwK6 KopaSiBamKwK6

f pamuba-ez pamuba-ez -nenmuba-ez

-nnynani -nnynani g nynani

ene i ene i e i

g g

KroondEin

al hei

t

Fortge(m) 8 4 79 8 523 6 4 58 7 584 2,0 1 1, 2 1,68

schrit 38378 25 33049 25 27 ,2907,24

ten 27 84

Fortge(m) 6 3 69 6 495 4 3 38 4 577 1,6 1 1, 1 1,65

schrit 35582 40 66265 91 57 ,0560,60

tene 53 85

am

Riff

Höhe (cm 2 2 21 2 238 2 2 21 2 240 241 2 21 2 239

) 45238 39 39207 37 215 39

Durchs(g/ 1 1 2. 2 2.3 1 1 1. 1 2.4 1.8 1 2. 2 2.4

chnittt) .7.53 .1 .6.78 .9 .92 .0

s

-wert

(cm 4 3 48 4 554 3 3 39 4 576 428 4 47 4 572

.g/ 27239 95 88680 43 179 74

t)

1 Die Entwicklungsergebnisse des Marikana-Geschäftsjahres beinhalten die vier Monate seit der Übernahme.

SA GoldSep 2019 Quartal Jun 2019 Quartal Neun Monate zum

geschäf 30. September

t 2019

Ri ScKohlHaVIDE ScKohlHaVIDE ScKohlHaVIDE

ff hwenstupOREK hwenstupOREK hwenstupOREK

aroffft ORDE aroffft ORDE aroffft ORDE

zeühre R zeühre R zeühre R

s r s r s r

R R R

if if if

f f f

DriefEi

onteinh

n ei

t

Fortg(m 1,0 2 900 97 1 262 1,1 3 1,2

eschr) 95 12 23 92 4226

itte

n

Fortg(m 242 9 105 5 6 11 247 1 116

eschr) 3 0 60

itten

e am

Riff

Kanal(c 59 4 51 45 3 33 59 4 49

breitm) 4 7 3

e

Durch(g 14. 1 22. 48. 1 203 15. 1 33.

schni/t 5 2.2 6 6..3 0 3.3

ttswe) 7 5 5

rt

(c 853 5 1,1 2,1 6 6,7 880 5 1,6

m. 6320 85 0934 8630

g/

t)

Sep 2019 Quartal Jun 2019 Quartal Neun Monate zum

30. September

2019

Ri KopfKlHaupLiVIDE KopfKlHaupLiVIDE KopfKlHaupLiVIDE

ff steioot baOREK steioot baOREK steioot baOREK

npflf noORDE npflf noORDE npflf noORDE

aste n R aste n R aste n R

r r r

KloofEi

nh

ei

t

Fortg(m 64 1 614 1 1,2 7 444 581 64 2 1,3 1 2,0

eschr) ,2 3 57 49 ,523 3 74

itten 30 55

Fortg(m 3 146 1 181 3 133 126 1 384 1 392

eschr) 55 3 41 ,0 3

itten 26

e am

Riff

Kanal(c 1 70 1 151 1 117 118 1 98 1 126

breitm) 65 83 67 61 83

e

Durch(g 9 15. 3 0.2 7 12. 3.5 8 13. 3 3.9

schni/t .65 .0 .43 .53 .0

ttswe)

rt

(c 1 1,0 5 30 1 1,4 416 1 1,3 5 490

m. ,582 48 ,245 ,304 48

g/ 76 25 75

t)

Sep 2019 Quartal Jun 2019 Quartal Neun Monate zum

30. September

2019

Ri BeaKalko BeKalko BeKalko

ff trienkra atenkra atenkra

x ns rins rins

x x

BeatrEi

ix nh

ei

t

Fortg(m 3, 166 1 19 5 185

eschr) 505 ,7 ,7

itten 15 55

Fortg(m 1, 90 7 8 2 98

eschr) 098 08 ,2

itten 26

e am

Riff

Kanal(c 16 69 1 83 1 70

breitm) 1 21 42

e

Durch(g 7. 14.4 8 11.2 8 14.1

schni/t 7 .3 .3

ttswe)

rt

(c 1, 997 1 933 1 992

m. 245 ,0 ,1

g/ 02 81

t)

