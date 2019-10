Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag in sämtlichen beobachteten Laufzeiten weiter unverändert gezeigt. Ein Händler in Wien sprach von einem ruhigen Marktumfeld vor dem morgigen Feiertag.Um 10.00 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:Taggeld -0,55 -0,45 3 Monate -0,50 -0,40 12 Monate -0,38 -0,28 (Schluss) dkm

Den vollständigen Artikel lesen ...