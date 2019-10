Nemetschek 5.98% finelabels (FLB1899): Nemetschek wird nach starkem Wachstum im dritten Quartal zuversichtlicher. Die Jahresprognosen für Umsatz und Ergebnis dürften jeweils am oberen Ende der Spanne erreicht werden, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit. Beim Erlös könnten damit eher 550 statt 540 Millionen Euro erreicht werden,beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen geht Nemetschek nun eher von 29 Prozent Marge aus als von 27 Prozent. Die Aktie reagiert positiv. (31.10. 09:35) >> mehr comments zu Nemetschek: www.boerse-social.com/launch/aktie/nemetschek Nemetschek 5.98% Einstein (PT78PT78): ***Nemetschek sehr Schön***Ich fülle den Geldspeicher auf*** (31.10. 09:35) >> mehr ...

