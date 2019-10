- Bedeutende Marktposition innert weniger Jahre in der Schweizaufgebaut- Erfahrene, seniore Beraterteams gekoppelt mit Ergebnisorientierungund Umsetzungsgeschwindigkeit als Erfolgsrezept Die global agierende Beratung AlixPartners feiert das fünfjährigeBestehen ihres Schweizer Standorts. In der Zeit seit Eröffnung imOktober 2014 ist das Geschäft des Zürcher Büros kontinuierlichgewachsen und das versierte Team gewinnt angesichts der weitersteigenden Komplexität in Wirtschaft und Gesellschaft sowie immerschnellerer Veränderungszyklen laufend wichtige neue Mandate hinzu:"Wir sind vor fünf Jahren angetreten, um das Erfolgsmodell vonAlixPartners durch eine eigene Präsenz im Schweizer Markt nochsichtbarer zu machen und hiesige Unternehmen in Schlüsselbranchenumsetzungsorientiert zu begleiten", erklärt Managing Director BeatrixMorath, die das Zürcher Büro aufgebaut hat und leitet. "VieleBranchen und Firmen befinden sich mitten in der Transformation undbenötigen Unterstützung, die rasch Ergebnisse liefert. Unsere Stärkedarin konnten wir in zahlreichen herausfordernden und vielfältiggelagerten Projekten unter Beweis stellen, so dass sich die SchweizerMarktposition von AlixPartners ausserordentlich gut entwickelt hat.Auf diese Leistung unserer Beraterinnen und Berater bin ich sehrstolz."Gegründet vor rund 40 Jahren zählt AlixPartners mit über 2.000Mitarbeitern zu den weltweit grössten und bekanntestenManagementberatungen. Die klare Positionierung für "When it reallymatters"-Situationen macht das Unternehmen gerade im Zeitalter derDigitalisierung und kontinuierlichen Veränderung zu einem gefragtenDienstleister für namhafte Mittelstandsfirmen und Konzerne sowieFinanzinstitute und -investoren. AlixPartners hat sich dabeiinsbesondere einen Namen dafür gemacht, anders als vieleWettbewerber, mit einem senioren und operativ erfahrenen Team zuberaten und komplexe, zeitkritische Transformations- undErtragssteigerungsprogramme auch nachhaltig umzusetzen. Weiterewichtige Beratungsfelder des Unternehmens sind darüber hinaus M&A,Investigations, Disputes & Risk sowie Turnaround.AlixPartners Schweiz erhält Aufträge vor allem aus den BranchenKonsumgüter und Detailhandel, Finanzdienstleistungen, Industriegütersowie Tourismus und Medien. Im einschlägigen "Management ConsultingRanking 2019" von Bilanz und WBMG wurde AlixPartners nur wenige Jahrenach dem Marktstart als bestes Schweizer Beratungsunternehmen imBereich Sanierung und Restrukturierung ausgezeichnet, noch vorinternationalen Grössen, die bereits viele Jahre oder sogarjahrzehntelang Schweizer Repräsentanzen unterhalten. Beatrix Morath:"Unser Entwicklungspfad geht weiter steil voran. Ich freue mich schonauf die nächsten Jahre an der Seite spannender Mandanten."Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für dieergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten beizeitkritischen und komplexen Transformations- undErtragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise undfunktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicherRestrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Gross-und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten.Mit über 2.000 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in 24 Bürosvertreten, darunter seit dem Jahr 2014 auch mit einem eigenen Büro inder Schweiz. AlixPartners-Berater arbeiten an herausforderndenProjekten, die die Zukunft von Unternehmen massgeblich beeinflussen,oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht -When it really matters.www.alixpartners.comPressekontakt:Weitere InformationenIWK Communication PartnerFlorian BergmannT +49 (0)89 2000 30-30F +49 (0)89 2000 30-40AlixPartnersCh@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100013642/100835126