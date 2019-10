Nach Angaben des Konzerns DJI dürften in China gebaute bis auf weiteres nicht mehr in den USA fliegen. Die USA wollten das gesamte Drohnenprogramm überprüfen, heißt es.

In China gebaute Drohnen dürfen nach Angaben des führenden Herstellers DJI in den USA zu einem großen Teil bis auf weiteres nicht mehr fliegen. Das Innenministerium in Washington habe angeordnet, dass alle ferngesteuerten Fluggeräte, die in China produziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...