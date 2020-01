FRANKFURT (Dow Jones)--Boeing geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass seine Unglücksmaschine 737 Max mindestens bis zum Sommer am Boden bleiben muss. Der Flugzeughersteller habe seine Kunden am Dienstag informiert, dass er nicht vor Juni oder Juli mit einer Aufhebung des Flugverbotes für das Modell rechne, berichtet der TV-Sender CNBC unter Berufung auf Kreise.

Die 737-MAX-Flotte ist nach zwei tödlichen Abstürzen seit fast einem Jahr am Boden, und der Zeitpunkt der Rückkehr in die Luft ist immer noch ungewiss. Boeing kündigte im Dezember einen Produktionsstopp der Flotte an.

Die Boeing-Aktie wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit) wegen einer bevorstehenden Mitteilung vom Handel ausgesetzt, nachdem sie zuvor 5,5 Prozent gefallen war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 14:31 ET (19:31 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.