Zum Jahresende schließen traditionell viele Beteiligungsangebote. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich beeilen: Die zweite Aves-Anleihe sowie aktuelle Produkte von BVT und One Group sind nur noch kurze Zeit verfügbar.Zweite Aves Transport 1: Zeichnungsphase endet in KürzeWer gebündelt in die Bereiche Güter-Schienenfahrzeuge, Wechselaufbauten und Container investieren möchte, findet mit der Anleihe "Zweite Aves Transport 1" eine Anlagemöglichkeit mit festen Zinsen. Wie die Gesellschaft bekannt gibt, liegt der Platzierungsstand aktuell bei 85 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass die Zeichnungsphase daher bereits vor dem angegebenen Ende des Angebotszeitraums am 20. November 2019 vorbei sein wird. Die Mindestbeteiligung beträgt 1.000 Euro, die Laufzeit wurde mit fünf Jahren geplant.

