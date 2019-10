Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Seebo (http://www.seebo.com/), ein Pionier der prozessorientierten künstlichen Intelligenz, gab heute seine neue Zusammenarbeit mit dem führenden tschechischen Hersteller SKODA AUTO bekannt. SKODA und Seebo sind diese Partnerschaft eingegangen, um unter Einsatz der einzigartigen prozessorientierten KI-Lösung von Seebo Verluste in den Motorenfertigungsreihen von SKODA vorhersehen und verhindern zu können. Die Bereitstellung von Seebo Predictive Quality (vorhersehbare Qualität) wird in SKODAs Kfz-Produktionsanlagen erfolgen, damit Fertigungsprozesse optimiert und Produktionskosten reduziert werden können.Seebo Predictive Quality sammelt und analysiert Daten aus Produktionsanlagen und automatisierten Inspektionssystemen, damit Produktionsteams laufend praxisnahe Erkenntnisse erhalten und bessere Entscheidungen treffen können. Durch die Nutzung vorausschauender Analytik und automatisierter Ursachenanalyse gewährleistet Seebo eine Produktionseffizienz auf dem höchsten Niveau."Der Einsatz von KI in der Autobranche geht weit über das autonome Fahren hinaus und erreicht die Produktionsstraßen, damit intelligentere, datenorientierte Fertigungsprozesse möglich werden", sagt Lior Akavia, Mitbegründer und Geschäftsführer von Seebo. "Diese Kollaboration steht für SKODAs andauerndes Engagement, innovativ zu bleiben und gleichzeitig in der Produktionstechnik alle hinter sich zu lassen, und daher freuen wir uns, auf diese intelligente Fertigungsstrategie aufspringen zu können."Informationen zu SeeboSeebo entwickelt prozessorientierte KI-Lösungen, mit denen Hersteller ertrags- und qualitätsmindernde Prozessineffizienz vorhersehen und verhindern können. Durch vorausschauende Warnmeldungen und automatische Einblicke in Ursachen steuert Seebo eine fortlaufende Prozessverbesserung und qualitativ hochwertige Fertigung.Zwecks Steigerung der Produktionsleistung wie auch gleichzeitig der weiteren Qualitätssteigerung werden Seebo-Lösungen weltweit in Fertigungsstätten unterschiedlichster Branchen bereitgestellt, darunter in der Automobil-, Lebensmittel- u. Getränke- sowie der Chemiebranche.Pressekontakt:Liran AkaviaSeeboliran@seebo.comOriginal-Content von: Seebo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121383/4419345