An den richtig volatilen Tagen der letzten Handelswochen waren einige darunter, in denen bei privaten Anlegern Wirecard zwei Drittel des gesamten Marktes bei Einzelaktien ausmachte. Mehr noch - man kam fast an das ran, was im DAX ablief. Die anderen 29 DAX-Titel hat man ohnehin geschlagen. Seit einigen Tagen ist große Ruhe bei Wirecard und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...