Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone verharrt auf relativ niedrigem Niveau. Im September betrug die Arbeitslosenquote unverändert 7,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2008. Analysten hatten im Mittel eine unveränderte Quote erwartet. Allerdings wurde der Wert vom Vormonat leicht nach oben korrigiert.

In der gesamten Europäischen Union betrug die Quote ebenfalls unverändert 6,3 Prozent. Das ist der tiefste jemals gemessene Wert seit Beginn der monatlichen Erhebung im Jahr 2000.

Laut Eurostat sind im Euroraum derzeit etwa 12,3 Millionen Menschen arbeitslos, in der EU sind es 15,6 Millionen Menschen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Arbeitslosenzahlen leicht an, gegenüber dem Vorjahresmonat gingen sie dagegen zurück.

Nach wie vor ist die Arbeitsmarktlage in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. In der Eurozone weist Deutschland die niedrigste Arbeitslosigkeit auf, in Griechenland und Spanien ist sie am höchsten, auch wenn sie dort in den vergangenen Jahren deutlich gefallen ist./bgf/jkr/jha/

