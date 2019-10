Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED senkte gestern ihren Leitzins um 25 BP auf ein Zielband von 1,5 bis 1,75%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Es sei dies die dritte Zinssenkung in diesem Jahr gewesen. Die Notenbank habe ihren Schritt erneut als Vorsichtsmaße angesichts fortbestehender globaler Risiken gerechtfertigt und damit ihren proaktiven, risikoorientieren Ansatz bekräftigt. Allerdings habe sie in ihrer Stellungnahme festgestellt, dass sich diese Risiken (insbesondere der Handelsstreit) zuletzt zumindest nicht verschärft hätten. In ihrem wirtschaftlichen Ausblick habe die Notenbank derweil eine Pause für weitere Zinsschritte signalisiert, sollte die Konjunkturdynamik bis Jahresende nicht überraschend abreißen. Danach sehe es momentan in der Tat nicht aus. ...

