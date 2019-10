Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lloyds nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn liege unter den Markterwartungen, während die auf 13,5 Prozent gesunkene harte Kernkapitalquote diesen entspreche, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Umfeld stelle die Bank vor Herausforderungen, so Toms mit Verweis auf die Aussagen der Briten zum Ausblick./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-10-31/11:19

ISIN: GB0008706128