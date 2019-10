Swiss Re kauft maximal für eine statt für zwei Milliarde Franken Aktien zurück. Hohe Zahlungen für Katastrophenschäden setzen dem Rückversicherer zu.

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re will wegen hoher Zahlungen für Katastrophenschäden und dem im Sommer abgeblasenen Börsengang der Sparte Re Assure weniger Geld an seine Aktionäre auszahlen als in Aussicht gestellt. Angesichts des hohen Kapitaleinsatzes werde der Aktienrückkauf nach einer ersten Rückkauftranche beendet, teilte der Konzern aus Zürich am Donnerstag mit.

An die Eigentümer werden damit höchstens eine Milliarde Franken ausgezahlt statt bis zu zwei Milliarden. Swiss Re bleibt Finanzchef John Dacey zufolge weiterhin sehr gut mit Kapital ausgestattet.

In den ersten neun Monaten steigerte die Nummer zwei der Rückversicherungsbranche den Gewinn um 23 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar. Die Schweizer verdienten gut an den Finanzmärkten und ein Beteiligungsverkauf in Brasilien brachte Geld. Im Vorjahr hatte zudem eine Rechnungsumstellung das Ergebnis belastet. Die Prämieneinnahmen wuchsen im Zeitraum Januar bis September ...

