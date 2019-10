CytoTools AG: Erste Eigenentwicklung einer deutschen Biotechfirma erhält Produktionsfreigabe und Marktzulassung in Indien DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools AG: Erste Eigenentwicklung einer deutschen Biotechfirma erhält Produktionsfreigabe und Marktzulassung in Indien 31.10.2019 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung CytoTools AG: Erste Eigenentwicklung einer deutschen Biotechfirma erhält Produktionsfreigabe und Marktzulassung in Indien Darmstadt, 31. Oktober 2019 - Das Wundheilungspräparat DermaPro(R) der CytoTools Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH hat in Indien die Marktzulassung für die Indikation diabetischer Fuß erhalten. Die DermaTools GmbH berichtet, dass der indische Lizenz- und Kooperationspartner Centaur Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Mumbai, von der indischen Arzneimittelbehörde (Drug Controller General of India) die Genehmigung zur Produktion des Wirkstoffmoleküls DPOCL und der finalen Anwendungsformulierung zur Vermarktung erhalten hat. Damit konnte die DermaTools erstmals eine Zulassung für ihr neues, weltweit patentiertes aktives Molekül erwirken. Mit der finalen Zulassung erkennen die indischen Gesundheitsbehörden die überlegenen Wirkeigenschaften gegenüber den bisherigen Standardtherapien an. Mit dieser Marktzulassung beginnen nun die Vorbereitungen zum Markteintritt in Indien. Dort wird der Wirkstoff unter dem Namen Woxheal(R) von Centaur Pharmaceuticals nach Markteinführung im Markt angeboten und die CytoTools AG erhält entsprechende Lizenzzahlungen. Ende der Ad-Hoc Mitteilung Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Vorstand Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %). --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 901573 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901573 31.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0KFRJ1 AXC0166 2019-10-31/11:25