FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat den Ausblick für die Kernmarke für dieses Jahr nach guten neun Monaten bekräftigt. 2019 soll das operative Renditeziel von 4 bis 5 Prozent erreicht werden, kündigte das Unternehmen an. Den Umsatz sieht die Marke weiter bis zu 5 Prozent höher.

"Unsere Produktoffensive und unsere Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz und Profitabilität zahlen sich zunehmend aus", wird Marken-Finanzvorstand Arno Antlitz in der Mitteilung zitiert. "Wir sind damit auf gutem Weg, unsere Jahresziele zu erreichen."

In den ersten neun Monaten steigerte die Hauptmarke des DAX-Konzerns den Umsatz, wie bereits seit Vorlage des Quartalsberichts des Konzerns am Mittwoch bekannt, um 4,7 Prozent auf 65,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen kletterte deutlich auf 3,2 Milliarden von 2,3 Milliarden Euro, die Marge zog somit auf 4,8 von 3,7 Prozent an.

Die Marke VW hielt die Verkäufe in den neun Monaten mit 2,8 Millionen Fahrzeugen trotz des schwierigen Umfelds auf dem Niveau des Vorjahres. Viele andere Hersteller mussten Verkaufsrückgänge in wichtigen Regionen hinnehmen, VW konnte deswegen den Marktanteil etwa in China ausbauen.

October 31, 2019 05:57 ET (09:57 GMT)

