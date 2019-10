Coreo verkauft Grundstück in Mannheim DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Coreo verkauft Grundstück in Mannheim 31.10.2019 / 11:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Coreo verkauft Grundstück in Mannheim * Verkauf von gut 10 % der Gesamtfläche * Kaufpreis 1,325 Mio. Euro * Übergang Nutzen/Lasten in 2019 Frankfurt am Main - 31. Oktober 2019 - Die Coreo hat gut 10 % ihres Grundstücks in der Güterhallenstraße im Mannheimer Mühlauhafen verkauft. Der Kaufpreis für die mit Büro- und Lagerflächen bebaute Teilfläche beläuft sich auf 1,325 Mio. Euro. Der Übergang von Nutzen und Lasten wird noch für 2019 erwartet. Die Transaktion führt damit noch im laufenden Geschäftsjahr zu einem entsprechenden Umsatz- und Ergebnisbeitrag. Marin N. Marinov, CEO der Coreo AG, sieht sich bestätigt: "Mit den Teilverkäufen aus unserem Göttinger Wohnungsbestand und dem Hydra-Portfolio haben wir das Potenzial unseres Immobilienbestands bereits eindrücklich unter Beweis gestellt. Dieser erste Verkauf in Mannheim zeigt den Erfolg unserer selektiven Akquisitionsstrategie einmal mehr. Gleichzeitig sehen wir uns auf gutem Weg, die gesteckten Ziele in Mannheim zu erreichen. So verfügen wir dort neben weiteren Grundstücksteilen über das Projekt www.buero-im-hafen.de". Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 901597 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 901597 31.10.2019 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0169 2019-10-31/11:30