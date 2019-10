Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--ABB will sein Geschäft in China optimieren und verkauft seine Anteile an zwei chinesischen Gemeinschaftsunternehmen an den JV-Partner Shanghai Guangdian Electric. Wie der Schweizer Industriekonzern mitteilte, sollen alle Anteile an Shanghai ABB Breakers und Shanghai ABB Guangdian Electric veräußert werden. Derzeit hält der Konzern eine Beteiligung von 60 Prozent an beiden Unternehmen.

"Die Veräußerung wird die Komplexität des Elektrifizierungsgeschäfts in China verringern und unseren Fokus auf diesen Schlüsselmarkt verbessern", so Tarak Mehta, Präsident des Elektrifizierungsgeschäfts von ABB.

Der Konzern hatte die Anteile im vergangenen Jahr durch die Übernahme von GE Industrial Solutions übernommen.

Zu den finanziellen Bedingungen des Verkaufs hat sich der Konzern nicht weiter geäußert. Die Transaktion soll voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen werden.

