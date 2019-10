Boston (www.anleihencheck.de) - Die Performance aller Anlageklassen bei Schwellenländeranleihen wurde im dritten Quartal gedämpft, da sich eine Reihe geopolitischer Risiken in den Schwellenländern weiter entfaltete, so Dr. Ricardo Adrogué, Leiter Global Sovereign Debt and Currencies von Barings.Die Renditen in den Anlageklassen der Schwellenländeranleihen in harter Währung seien positiv gewesen - wobei Unternehmensanleihen der Schwellenländer eine Rendite von 1,55% und Staatsanleihen der Schwellenländer eine Rendite von 1,39% erzielt hätten. Schwellenländeranleihen in lokaler Währung hätten um 0,62% weniger Rendite erzielt, belastet durch die lokalen Währungen, die insgesamt um 3,72% gefallen seien. Hartwährungsanlagen und lokale Zinsen seien durch einen starken Rückgang der Zinsen für US-Staatsanleihen sowie eine expansiv gestimmte US Federal Reserve (FED) und Europäische Zentralbank (EZB) beflügelt worden. ...

