Linz (pta019/31.10.2019/11:44) - zero21: Club für Innovatoren startet in Österreich



Wien/Linz, 31.10.2019.



Die Digitalisierung schreitet mit riesigen Schritten voran und stellt Wirtschaft und Arbeitswelt auf den Kopf. Gründer, Startups, Freelancer und Intrapreneurs, also unternehmerisch denkende Menschen in Unternehmen, bilden das "Innovation Ecosystem". zero21 (www.zero21.club) verknüpft diese Menschen. Der neue Club bietet Zugang zu umfangreichen Services und Leistungen, die den digitalen Business-Alltag erleichtern und bereichern. Im Angebot ist Business Support - der Zugang zu Events oder Beratung - genauso wie die Benutzung zu österreichweiten Co-Working-Spaces oder Lifestyle- und Weiterbildungsangeboten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vernetzung der Mitglieder. Members bekommen bei Registrierung bis 30. November einen Early Bird Rabatt von 50 Prozent für die ersten drei Membership-Monate.



Rund 50 Partner sind von Beginn an Teil von zero21. Ihre Leistungen können ab 1. Dezember genutzt werden. Die Liste der zero21-Partner umfasst bereits Coworking-Spaces und Innovation Hubs wie Talent Garden Vienna, Impact Hub Vienna, Inncubator, Werkstätte Wattens oder Co-Working Salzburg. Bahnfahrten mit der Westbahn werden für zero21-Members bis zu 25 Prozent günstiger, Jobinserate auf Plattformen wie karriere.at und Der Brutkasten ebenso. Die Mitgliedschaft im Club gewährt Zugang zu Events wie 4Gamechangers oder Techcrunch Disrupt in Berlin zu Sonderkonditionen. Service- Partner wie Ecovis Steuer- und Wirtschaftsberatung, die Custom-Software- Entwickler Catalysts und Vendevio oder Kommunikationsexperten wie Yield PR bieten Know-how und Beratung in speziellen Paketen. Medien wie Die Macher oder Trending Topics steuern Angebote bei und Lifestyle-Gutscheine beinhalten beispielsweise Zugang zu E-Scootern von Circ oder Free Lunches via getsby.



Gemeinsame Initiative von Pioneers, Conda, Startup Live, The Minted, factory300 zero21 geht auf eine gemeinsame Initiative von Pioneers, Conda, Startup Live, The Minted und factory300 zurück. In der Anfangsphase richtet sich das Club-Programm von zero21 an Gründer, Freelancer und Unternehmer - kurz gesagt an alle, die im Innovationsumfeld beruflich tätig sind. In weiterer Folge sind Pakete für Investoren und Business Angels sowie innovative Unternehmen geplant. Im Rahmen der "free membership" erfolgt der Eintritt in den Club kostenlos. Die Pakete "zero21 Advance" und "zero21 Business", in denen Leistungen im Wert von bis zu 2.000 Euro beziehungsweise bis zu 10.000 Euro enthalten sind, sehen monatliche Gebühren von 48 beziehungsweise 144 Euro (jeweils exklusive USt.) vor.



"Wir können von Beginn an nicht nur Zugang zu sehr guten Partnern bieten, sondern stellen Leistungspakete zur Verfügung, die auch aus monetärer Sicht echten Mehrwert beinhalten. Das Interesse der Partner ist groß; ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Angebot laufend erweitern können und so immer mehr Wert für unsere Club-Mitglieder generieren", sagt Karin Turki, Head of Memberships bei zero21.



zero21 - der Club für die Tech-Innovators-Community Für Mitglieder hält zero21 bereits zum Start eine Vielzahl von Vorteilen bereit: Zugang zu Co-Working-Spaces in ganz Österreich, kostenlose oder stark ermäßigte Tickets zu Innovation-Festivals, Zugang zu Kapital, höchst attraktive Konditionen für Beratungsleistungen wie etwa Förder-, Rechts- oder Steuerberatung, Cloud Credits, Weiterbildungsangebote und vieles mehr. Eine weitere wichtige Funktion des Clubs ist die Vernetzung seiner Mitglieder untereinander. Diese wird zunächst auf Events in ganz Österreich forciert.



"Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich den Einstieg in die großartige, erfüllende und kreative Welt des digitalen Unternehmertums zu ermöglichen", sagt Jerolim Filippi, Leiter von zero21. "Unternehmerisches Denken und Handeln ist essentiell für den Erfolg im digitalen Zeitalter. Außerdem kann man damit die Welt aktiv gestalten und ein erfülltes und sinnstiftendes berufliches Leben führen. zero21 ist der Club für unternehmerisch denkende Menschen und solche, die das werden wollen."



Über zero21 zero21 ist der Club für Freelancer, Startups, Agenturen, Investoren, Tech Innovators und unternehmerisch denkenden Menschen aus innovativen Unternehmen jeder Größenordnung. zero21 hat sich zum Ziel gesetzt, diese Personen mit konkreten Services und Leistungen zu unterstützen und zu vernetzen - unabhängig von Ort, Zeit und Branche. Der Club bringt seinen Members Zugang zu Coworking-Spaces, Ausbildung, Events, Beratungs-Leistung und noch vielem mehr. Außerdem fördert zero21 die Vernetzung der Mitglieder untereinander. www.zero21.club



Redaktionelle Rückfragen sowie Interviewkoordination Philipp Höll Agenturleitung T +43 676 782 28 69 p.hoell@yield.at



Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at



ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



