Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der amerikanische Technologiekonzern habe ein starkes Quartal hinter sich und die höheren Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte vor allem die Stärke im Geschäft mit "Wearables", also mit direkt am Körper tragbaren Geräten wie etwa die Apple Uhr oder AirPods. Zudem habe Apple einen starken Start in den neuen iPhone-11-Zyklus hingelegt./ajx/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-10-31/12:19

ISIN: US0378331005