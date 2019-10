Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die A-Aktie von Royal Dutch Shell nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Wie Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung schrieb, ist das Ergebnis des Ölkonzerns im dritten Quartal deutlich besser als erwartet ausgefallen. Einen vorsichtigeren Blick auf das Jahr 2020 beim Erfüllen geplanter Aktienrückkäufe erachte er aus konjunktureller Sicht als "vernünftig"./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-10-31/12:44

ISIN: GB00B03MLX29