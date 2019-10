Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,55 Euro belassen. Bei der spanischen Großbank habe die Gebührenentwicklung positiv überrascht, zudem seien die Kreditausfälle nicht so hoch wie befürchtet, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnten die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie nun leicht steigen./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113211835