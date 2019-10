Genf (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend den Leitzinskorridor um 25 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt, so die Experten von Unigestion.Die dritte geldpolitische Lockerung in vier Monaten sei von den Märkten erwartet worden, entsprechend verhalten sei die Reaktion ausgefallen. In der Forward Guidance habe Notenbank-Chef Jerome Powell zwar die Tür für weitere geldpolitische Unterstützung offen gelassen, gleichzeitig jedoch eine Pause, wenn nicht sogar das Ende der Anpassungen in der Mitte des Zyklus angedeutet, kommentiere Olivier Marciot vom schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...