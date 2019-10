Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 65 auf 66 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Elektrokonzern sei im dritten Quartal unterdurchschnittlich gewachsen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf den europäischen Investitionsgütersektor. Dies stehe im krassen Gegensatz zur positiven Neubewertung seit Jahresbeginn. Die Expertin sieht Schneider seine Marktanteile lediglich halten und ist auch für die Margen weniger optimistisch als der Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 10:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

