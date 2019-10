Heute ist Weltspartag. Oder wie es Börsechef Christoph Boschan auf LinkedIn sagt: "Is hashtagWorldSavingsDay still a contemporary term or should it not appropriately be called hashtagWorldInvestmentDay? What it takes for retail investors to approach the stock market, that's what I discussed with the Austrian daily newspaper "Kurier" on SchauTV: https://lnkd.in/d478DEh " Ich habe mir das Boschan-Video angeschaut, kann es weiterempfehlen. Dazu wie angekündigt ein paar Weltspartags-Geschichten von uns ... a) erfreulicherweise ist unser wikifolio zum Weltspartag auf Jahreshoch mit knapp 20 Prozent ytd-Plus. Zum Jahreswechsel wird dies in ein öffentliches Portfolio mit zusätzlichem Zertifikate-Einsatz einfliessen und auch Basis für mein Buch zur Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...