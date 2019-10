Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für PSA anlässlich der geplanten Auto-Fusion des Opel-Mutterkonzerns mit Fiat Chrysler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Nach der deutlichen Kursrally im Vorfeld hält Analyst Daniel Schwarz den Deal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für wertneutral bis leicht negativ für PSA./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 09:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN FR0000121501

AXC0213 2019-10-31/13:29