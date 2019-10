Die DZ Bank hat die Aktien von PSA anlässlich des geplanten Zusammenschlusses mit FiatChrysler mit einem fairen Wert von 20 Euro auf "Verkaufen" belassen. Das Heben der definierten Synergien erscheine ohne Kapazitätsanpassungen nicht realistisch, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen stehe die Haltung der Gewerkschaften sowie der Politik in Form der französischen und italienischen Regierung./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 13:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 13:08 / MESZ

ISIN FR0000121501

AXC0214 2019-10-31/13:30