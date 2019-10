Tel-Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia, meint dazu: "Sobald wir die Genehmigung für den Export aus Israel erhalten, ermöglicht uns der Standard, sofort nach Europa zu exportieren. Ohne diesen Standard ist es unmöglich, Arzneimittel nach Europa zu exportieren, dort zu vermarkten oder zu registrieren."Das Pharmaunternehmen Panaxia Israel, der größte Hersteller und Vertreiber von pharmazeutischem Cannabis in Israel, gab heute bekannt, dass es das in den letzten Wochen im Werk durchgeführte Audit der EU-Aufsichtsbehörde erfolgreich bestanden hat und vorbehaltlich einer Reihe von Ergänzungen, die in den kommenden Wochen durchgeführt werden, den EU-Standard (EU-GMP) zur Herstellung pharmazeutischer Cannabisprodukte erhält.Der EU-GMP-Standard ist ein verbindlicher Qualitätssicherungsstandard für die Herstellung von Arzneimitteln, die in der EU vermarktet werden. Das umfassende Audit beinhaltete unter anderem eine Inspektion der Produktionsanlagen, der Produktionsbedingungen, der Qualitätssicherung, der Qualitätskontrolle und des analytischen Labors, alles gemäß EU-GMP-Standards.Der EU-GMP-Standard ist notwendig, um medizinische Cannabisprodukte in die meisten EU-Länder zu exportieren, darunter Deutschland, Polen, Italien, Dänemark, Griechenland und andere. Da diese Länder den israelischen Standard (IMC-GMP) nicht anerkennen, ist es unmöglich, in diesen Ländern Produkte zu vermarkten, die in Israel hergestellt werden, ohne den europäischen EU-GMP-Standard zu erfüllen. Die regulatorischen Anforderungen sind für alle Werke und Unternehmen verbindlich, die Arzneimittel jeglicher Art in Europa herstellen, lagern, verwenden und verwalten. Es sei darauf hingewiesen, dass es weltweit einige wenige medizinische Cannabisunternehmen, schätzungsweise weniger als 10, gibt, die über Extraktionspflanzen verfügen, die den strengen europäischen Standards entsprechen.Weitere Berichte zeigen, dass das Audit auch die Zertifizierung von Panaxia überprüft hat, die seinen strategischen Partnern, "Search"- und "Better"-Unternehmen, für die Einhaltung des in Europa geforderten Anbaustandards (GACP) erteilt wurde. Dieses Audit konnte ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden und laut Auditbericht sind einige Ergänzungen erforderlich, um den Standard vollständig zu erfüllen. Es wird erwartet, dass die Übereinstimmung von "Search" und "Better" mit dem GACP-Standard den Export von Produkten, die von Panaxia hergestellt werden, aus den von "Search" und "Better" erzeugten Pflanzen in Länder der EU ermöglicht, für die diese Verordnung gilt.Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia, meinte dazu: "Dies ist ein Standard mit enormer strategischer Bedeutung für das Unternehmen und wir sind stolz darauf, das Audit erfolgreich bestanden zu haben. Dieser Standard wird es uns ermöglichen, ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Zuteilung für den Export medizinischer Cannabisprodukte aus Israel erhalten, vollständig auf den Export nach Europa vorbereitet zu sein. Es ist unmöglich, Cannabis-Arzneimittel oder andere Arzneimittel ohne Erfüllen dieses Standards nach Europa zu exportieren, dort zu vermarkten oder sogar zu registrieren."Informationen zu Panaxia IsraelPanaxia Israel (www.panaxia.co.il) ist Teil der seit über vier Jahrzehnten bestehenden Pharmagruppe der Familie Segal, die über 600 verschiedene pharmazeutische Produkte herstellt und in mehr als 30 Ländern vertreibt. Panaxia wurde von Dr. Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Assi Rotbart, LL.b gegründet und bildet die Cannabissparte der Gruppe. Darüber hinaus stellt die Schwesternsparte in Nordamerika über 60 pharmazeutische Produkte auf der Grundlage von medizinischem Cannabis her, darunter sublinguale Tabletten, orale Tabletten, Öle, Inhalatoren und mehr, die für die Behandlung von Krankheiten wie posttraumatischem Stress, Krebs, chronischen Schmerzen, Epilepsie, Anorexie, Verbrennungen und viele andere Erkrankungen vorgesehen sind. Panaxia beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und führt alle klinischen Experimente selbst durch.Weitere Hinweise erhalten Sie per E-Mail an robyn@panaxiapharmaceutical.com - Tel: (305) 933-4646Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutical_Logo.jpgOriginal-Content von: Panaxia Pharmaceutical Industries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134820/4419614