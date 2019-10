Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für die Aktie des Versicherers Prudential von 1300 auf 1200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er trage mit einer Anpassung seiner Schätzungen der Abspaltung von Geschäftsaktivitäten in Großbritannien Rechnung, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun sei Prudential noch abhängiger vom risikoanfälligen US-Geschäft./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-10-31/13:41

ISIN: GB0007099541