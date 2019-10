Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RIB Software von 22,50 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bausoftwarehersteller habe seine Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Papiere im schnell wachsenden Markt für unterbewertet./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2019-10-31/13:54

ISIN: DE000A0Z2XN6