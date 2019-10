Die Konsumausgaben der Privathaushalte in den USA sind im September schwächer gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von 0,1 auf 0,2 Prozent nach oben korrigiert.

Die Haushaltseinkommen erhöhten sich wie erwartet um 0,3 Prozent. Der Anstieg im Vormonat wurde von 0,4 Prozent auf 0,5 Prozent nach oben revidiert.

Die Inflation blieb im September etwas hinter den Erwartungen zurück. Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE stieg im Jahresvergleich um 1,3 Prozent. Erwartet wurde eine unveränderte Rate von 1,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Preise. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Die weniger schwankungsanfällige Kerninflationsrate fiel von 1,8 Prozent im Vormonat auf 1,7 Prozent. Dies war von Ökonomen erwartet worden. Im Vergleich zum Vormonat stagnierte die Kernrate./jsl/jkr/jha/

