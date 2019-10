BERLIN (Dow Jones)--Die Pläne des Energieversorgers Uniper zur Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 stoßen auf heftige Kritik von Umweltschützern. Die Erlaubnis für die Anlage "untergräbt den ohnehin schon unzulänglichen Kohleausstiegsplan der Kohlekommission", erklärte die Kampagnendirektorin der Umweltschutzinitiative "Europe Beyond Coal". Es zeige zudem, wie unvorbereitet die Bundesregierung sei, auf die Forderungen der 1,4 Millionen Demonstranten während des globalen Klimastreiks im September zu reagieren. "Keiner dieser Menschen wird jetzt noch glauben, dass sie von ihrer Regierung gehört wurden", so Gutmann.

Die Uniper SE plant im Januar 2020 eine erste temporäre Netzsynchronisation für Datteln 4. Im Sommer soll das Kraftwerk mit einer Leistung von 1.100 Megawatt dann regulär in den Betrieb gehen. Die Kohlekommission hatte dagegen in ihrem Abschlussbericht gefordert, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke "eine Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen". Datteln 4 soll nach dem Willen des Betreibers Strom an die Deutsche Bahn und Fernwärme für 100.000 Haushalte liefern.

