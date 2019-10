Die Datagroup-Aktie (WKN: A0JC8S) steuerte zuletzt auf ein neues Rekordhoch bei 54,20 Euro und weitere könnten folgen. Der IT-Services-Anbieter präsentiert am 25. November vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 und mit seinem strategischen Buy-and-Build-Plan, der kontinuierlich Zukäufe vorsieht, forciert das Unternehmen den nächsten Umsatzschub.

Datagroup ist ein kleiner Champion in seinem Bereich. Denn als "IT-Infrastruktur as a Service"-Spezialist besticht der Scale-Konzern durch kontinuierlich steigende Umsatzerlöse in den letzten Geschäftsjahren, die mit einer wachsenden Anzahl von zugekauften kleineren IT-Branchenplayern einhergehen, aber auch die Dividende kommt nicht zu kurz.

Als ein führender deutscher IT-Dienstleister ist die Datagroup sowohl in Servicefunktion wie auch als Anbieter von IT-Produkten aktiv - jedoch ausschließlich für Geschäftskunden. Die Angebote richten sich vorwiegend an Unternehmen mit 250 bis 5.000 IT-Arbeitsplätzen. Software und Business-Applikationen entwickelt Datagroup in vielen Fällen selbst. Nach eigenen Angaben betreut das Unternehmen "für mittelständische und große ...

