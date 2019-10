Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gilt als starke Führungsfigur. Geldpolitisch aber wird vor allem Chefvolkswirt Philip Lane den EZB-Kurs bestimmen. Wer ist der Mann?

Der Appell von Kenneth Rogoff ist an Klarheit nicht zu überbieten. "Das ist ein lächerlicher Einfall, das ist Fiskalpolitik", ruft Rogoff von einem Podest im gläsernen Hauptquartier der Europäischen Zentralbank (EZB). Rogoff zerpflückt eine Idee, die manche Ökonomen in Zeiten schwacher Inflation bei historisch niedrigen Zinsen aus der monetären Mottenkiste kramen: Eine Notenbank könne jedem Bürger einmalig eine bestimmte Summe Geld auszahlen, ohne Umwege über Banken und Kredite - einfach so. In der Hoffnung, dass Konsumenten mehr konsumieren. "Eine unabhängige Zentralbank", mahnt Rogoff, "darf das nicht tun."

Es ist ein Dienstagvormittag im Oktober. Der einstige Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist auf Einladung der EZB nach Frankfurt gekommen. Eigentlich soll Rogoff hier oben im fünften Stock über negative Zinsen als Instrument der Geldpolitik sprechen. Aber lieber redet er den versammelten Notenbankern ins Gewissen. Nur einer bekommt Rogoffs Appell nicht mit: Philip Lane, der Chefvolkswirt der EZB. Eben noch saß der Linkshänder ganz vorne, lauschte Rogoffs Vorredner, machte sich mit einem Kugelschreiber Notizen in einer grünen Kladde. Inzwischen hat Lane den Raum verlassen.

Wie schade. Denn welche Meinung der Ire sich über noch so abwegig erscheinende Instrumente der Geldpolitik bildet, ist von entscheidender Bedeutung. Nominell hat die Französin Christine Lagarde am 1. November die Amtsgeschäfte übernommen. Sie ist künftig Gesicht und Stimme des Euro und seiner wichtigsten Institution. Das Mastermind im Hintergrund aber ist Lane, ihr Chefvolkswirt.

Die Juristin und der Ökonom

Über Lanes Vorgänger Peter Praet sagte der soeben verabschiedete EZB-Chef Mario Draghi: Was immer er an Beschlüssen verkündet habe, stamme aus der Feder seines Chefvolkswirtes. Seit Juni ist es Lane, der die Beratungen der Währungshüter eröffnet, wenn sie geldpolitische Entscheidungen treffen müssen. Er stellt die Analysen und Projektionen zur Wirtschaft im Euro-Raum vor, die seine 310 Mitarbeiter starke Abteilung vorbereitet hat. Und er leitet daraus Vorschläge zur Anpassung der Leitzinsen oder auch Anleihekäufe ab.

Unter Christine Lagarde dürfte die Machtfülle des Chefvolkswirtes noch ...

