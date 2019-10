Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. An seiner Haltung zu der Aktie als Investment ändere das Zahlenwerk nichts, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An der Börse könne die Reaktion auf die Zahlen des Bergwerkskonzerns leicht negativ sein, auch wenn sich Investoren schon im Vorfeld vorsichtig positioniert hätten./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 07:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0125 2019-10-31/14:16

ISIN: GB0007188757