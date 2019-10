Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta028/31.10.2019/14:00) - Anlässlich der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung der Advantag AG in diesem Jahr wurde die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie die Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Personen beschlossen. Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats haben erklärt, im Falle der Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ihr Amt nicht weiterzuführen. Zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde Friedrich Orth, Diplomingenieur, Hamburg, Burkard Dregger, Rechtsanwalt, Berlin, Wirtschaftsprüferin Petra Wierzchowski, Berlin, sowie die ebenfalls in Berlin wohnhafte Jennifer Gräf, Architektin M.Sc., gewählt. Die Wahl erfolgt mit Wirksamwerden der beschlossenen Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Personen. Alle neuen Mitglieder des Aufsichtsrats haben erklärt, dass sie ihre Wahl annehmen.



