Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta030/31.10.2019/14:00) - Der Aufsichtsrat der Advantag AG hat mit heutiger Sitzung Herrn Diplom-Ingenieur Stefan Gräf, Berlin, zum weiteren Vorstandsmitglied der Advantag AG bestellt. Die Vorstandsmitglieder Stefan Gräf und Raik Heinzelmann sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, eine selbständige Niederlassung in Berlin zu eröffnen.



(Ende)



Aussender: Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: heinzelmann@advantag.de Website: www.advantag.de



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1572526800686



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresOctober 31, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)