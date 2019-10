Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gewinnüberraschung sei von geringeren Kosten getragen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus bleibe auf den Kapitalmarkttag im Dezember gerichtet./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

