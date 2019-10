Immer wieder sehen sich Gamer und E-Sportler mit Vorurteilen und Klischees konfrontiert. Unser Gastautor fühlt dem mal auf den Zahn und recherchiert, was dran ist. Halle im Oktober 2019: Ein rechtsextremer Terrorist ermordet zwei Menschen. Es hätte noch weitaus schlimmer kommen können, denn der Attentäter hatte versucht, in ein jüdisches Gotteshaus einzudringen. Als Folge dieser abscheulichen Tat hatte Innenminister Horst Seehofer angekündigt, dass man die Gamer-Szene mehr in den Blick nehmen solle. Er hatte vermutet, dass auch hier Gründe für die Tat ...

