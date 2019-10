Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Streiks hätten belastet, jedoch sei der Vorsteuergewinn auch bereinigt um die Belastungen durch den Ausstand um drei Prozent gesunken, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Solange der Disput mit den Piloten nicht gelöst sei, könnten die Gewinne weiter sinken. An ihrem Ausblick habe die Airline derweil nichts geändert./ajx/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 03:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0140 2019-10-31/14:42

ISIN: ES0177542018