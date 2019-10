ecoduna: Liquiditätsprobleme. Das ist ein Unternehmen, das mir sehr gut gefällt. Sie stampfen da was aus dem Boden, das es in dieser Gegend nie zuvor gegeben hat. Sie versuchen, sie irren, sie lernen, sie machen es besser. Und sie erzeugen etwas Sinnvolles. Ich lese so viele schöne Presseberichte über sie, ich würde wirklich gerne auch was Schönes schreiben. Die Schlagzeile "Algenerzeuger Ecoduna sammelt frisches Geld ein" vor weniger als einem Monat hört sich so easy an: In Zeiten von Nullzinsen wissen die Leute eh nicht mehr, wohin mit dem Geld, da können sie in was Sinnvolles investieren, bei den Pionieren dabei sein. Obwohl die entsprechenden Gewinne fehlen, ist der Kapitalerhöhungspreis jedes Mal erhöht worden. Das ist nett, das ...

