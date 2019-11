Der Publizist Günter Zehm gehörte zu den von jeher seltenen liberal-konservativen Stimmen in Deutschland, seit 1995 bis zu seinem Tod im November 2019 in der "Jungen Freiheit", vorher im "Rheinischen Merkur" und in der "Welt", die er auch als stellvertretender Chefredakteur mitprägte.

Der Beitrag Publizist Günter Zehm gestorben erschien zuerst auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...