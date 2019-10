Vapiano -0.62% CCAATrading (33271): Experiment beendet! (31.10. 12:59) >> mehr comments zu Vapiano: www.boerse-social.com/launch/aktie/vapiano Steinhoff -1.89% Einstein (PT78PT78): ***IPO/Kreise: Steinhoff erwägt Börsengang seiner Handelskette Pepco***Das sollte dem Kurs jetzt Flügen geben***Ich kaufe die Aktie zurück ins Depot*** (31.10. 12:40) >> mehr comments zu Steinhoff: www.boerse-social.com/launch/aktie/steinhoff Varta AG -2.90% HICStrategie (MASU0607): Kaum aufzuhalten scheint in diesem Jahr die Aktie von Varta ... schon wieder wurde die Prognose erhöht und das kommt erwartungsgemäß am Markt gut an. Nachdem der Wert eine kleine Zwischenrallye bis 108€ eingelegt ...

