In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien von Wirecard, Deutsche Bank, Infineon, Plug Power, Nel, Varta und Steinhoff. Gerade als sich der DAX am Montag in Richtung neues Jahreshoch aufmachen wollte, schwappten schwache Konjunkturdaten und neue Zoll-Sorgen aus den USA herüber. Kurzzeitig rutschte der Index sogar unter die Marke von 13.000 Punkten. Das war unter charttechnischen Gesichtspunkten gar nicht mal so verkehrt. Bleibt die Frage, wie es nun weitergeht mit dem DAX - sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die DAX-Sorgenkinder Wirecard und Deutsche Bank, die neue Stärke der Infineon-Aktie, die kräftigen Abschläge bei den beiden Wasserstoff-Aktien Plug Power und Nel, den doppelten Aufstieg der Varta-Aktie und um die noch immer meistdiskutierte Aktie Deutschlands.