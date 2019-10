Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fiat Chrysler mit Blick auf eine mögliche Fusion mit PSA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Hohe Kursverluste der PSA-Aktien legten den Schluss nahe, dass aus Marktsicht ein großer Werttransfer von PSA zu Fiat Chrysler bevorstehe, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren, mit denen er gesprochen habe, hätten dies mit einem "massiven Kontrollaufschlag" begründet, den PSA für Fiat Chrysler wohl zahlen müsse./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 12:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0152 2019-10-31/15:13

ISIN: NL0010877643