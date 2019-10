Fiat Chrysler fährt vor Fusionsvorhaben mit PSA Verluste ein

LONDON/TURIN/AUBURN HILLS - Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) ist vor der geplanten Fusion mit dem französischen Rivalen PSA in die roten Zahlen gefahren. Im dritten Quartal lag der Verlust des Konzerns unter dem Strich bei 179 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Fiat Chrysler noch einen Gewinn von 564 Millionen Euro verbucht.

ROUNDUP 3: PSA und Fiat Chrysler wollen viertgrößten Autobauer schaffen

PARIS/TURIN/ROM - In der Autobranche bahnt sich eine transatlantische Mega-Fusion an. Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler wollen den viertgrößten Autohersteller der Welt schmieden. Beide hätten sich auf offizielle Fusionsgespräche verständigt, teilten die Konzerne in einem gemeinsamen Statement am Donnerstag mit.

ROUNDUP: Zalando wächst kräftig - Aktie dennoch unter Druck

BERLIN - Mehr neue Kunden und eine deutlich höhere Anzahl von Bestellungen haben dem Modehändler Zalando im dritten Quartal zu kräftigem Wachstum verholfen. Der Umsatz stieg um 26,7 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Dabei beschleunigte sich das Wachstum im Vergleich zu den Vorquartalen. Vor dem Start in die wichtigsten Verkaufsmonate des Jahres bekräftigte der Konzern seine Prognose.

ROUNDUP: Bausoftwarehersteller Nemetschek wird zuversichtlicher - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek wird nach einem starken Wachstum im dritten Quartal optimistischer. Die Jahresprognosen für Umsatz und Ergebnis dürften jeweils am oberen Ende der Spanne erreicht werden, teilte der Konzern am Donnerstag in München mit. Die Aktie des MDax-Konzerns legte nach Handelsstart deutlich zu, auch weil der Softwarespezialist zwischen Juli und September überraschend profitabel abschnitt.

ROUNDUP 2: Apple rechnet mit Plus im Weihnachtsquartal

CUPERTINO - Apple zeigt sich optimistisch für das anstehende Weihnachtsgeschäft - die mit Abstand wichtigste Zeit für den iPhone-Konzern. Dabei werden Geräte wie die Computer-Uhr Apple Watch und die AirPods-Ohrhörer sowie Erlöse aus Abo-Diensten immer wichtiger. In den USA sollen zudem verstärkt Ratenkäufe das iPhone-Geschäft ankurbeln: Nutzer der hauseigenen Kreditkarte Apple Card sollen bald den Erwerb des Smartphones zinsfrei über 24 Monate strecken können.

ROUNDUP: BBVA bügelt Türkei-Probleme mit starkem Mexiko-Geschäft aus

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hat ihren Gewinn im dritten Quartal dank weiterhin gut laufender Geschäfte in Mexiko und den USA deutlich gesteigert. Probleme bereiteten hingegen der Heimatmarkt und die Türkei. In den drei Monaten bis Ende September sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Das Ergebnis fiel damit besser aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten.

ROUNDUP 2: Neuer Ärger für Boeing? Qantas prüft 737 NG nach Entdeckung von Riss

CANBERRA - Boeings Probleme nehmen kein Ende: Inmitten der Krise um den Unglücksflieger 737 Max sorgt nun auch das Vorgängermodell 737 NG für größere Schwierigkeiten. Die australische Fluggesellschaft Qantas will nach der Entdeckung eines Risses im Rumpf einer solchen Maschine mehrere baugleiche Flugzeuge einer Inspektion unterziehen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte Anfang des Monats bereits eine dringliche Sonderprüfung angeordnet, woraufhin etliche 737 NG aus dem Betrieb genommen wurden. Doch womöglich hat das Problem eine deutlich größere Dimension als bislang angenommen.

Nordamerika-Geschäft gibt Hochtief weiter Auftrieb - Jahresziel bestätigt

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat in den ersten neun Monaten vor allem von gut laufenden Geschäften in Nordamerika profitiert. Aber auch das Europa-Geschäft entwickelte sich besser, während die australische Tochter Cimic auf der Stelle trat. Von Januar bis September erhöhte sich der Überschuss im Jahresvergleich um knapp 13 Prozent auf 456,3 Millionen Euro, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Essen mit. Bereinigt um Sondereffekte legte der Gewinn auf 477,5 Millionen Euro zu.

-ROUNDUP: Höhere Personalkosten zehren bei Großbank ING am Gewinn

-Compugroup beendet Aktienrückkauf vorzeitig

-ROUNDUP 3: Facebook macht 6,1 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

-ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational legt kräftig zu - Aktie mit Kurssprung

-ROUNDUP 2: Twitter stoppt Werbung mit politischen Inhalten

-Axel Springer verkleinert Vorstand

-Nahrungsergänzungsmittel: Novartis-Tochter muss bestimmte Werbung unterlassen

-US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hebt Prognose erneut

-Richter in Hongkong verbietet Aufrufe zur Gewalt über Internet

-ROUNDUP: Samsung mit starkem Gewinnrückgang

-ROUNDUP: Pharmakonzern Sanofi übertrifft Erwartungen - Prognose bestätigt

-Safran steigert Umsatz kräftig

-ROUNDUP: Viele Paketdienste kassieren in diesem Jahr Weihnachtszuschläge

-Corteva reduziert Verlust

-Marktforscher: Kein Absatzeinbruch für Huawei nach US-Sanktionen

-Kreise: Airbus arbeitet an Großauftrag von arabischer Airline

-Spezialchemie-Konzern Dupont verliert Umsatz trotz Preiserhöhungen

-IPO/Kreise: Steinhoff erwägt Börsengang seiner Handelskette Pepco°

