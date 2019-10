Mainz (ots) -Woche 44/19Freitag, 01.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.40 forum am freitag7.55 Frontal 218.40 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.40 auslandsjournal9.10 Glaubenskrieg um Abtreibung - Eine Debatte spaltet AmerikaUSA 20199.55 Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor GerichtUSA 201910.40 Menschenhandel und AusbeutungZwangsprostitution in AmerikaUSA 2019( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Die SSHeydrichs Herrschaft21.40 Die SSDer Machtkampf22.20 Die SSHimmlers Wahn23.05 Die SSTotenkopf23.50 Die SSDie Waffen-SS0.30 heute journal1.00 Die SSMythos Odessa1.45 ZDF-HistoryVerwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938Deutschland 20182.30 ZDF-HistoryRettung der Zehntausend - Die KindertransporteDeutschland 20183.15 Verschleppt - Die Kinder des 20. JuliDeutschland 20184.00 ZDF-HistoryDie Frauen des 20. Juli 19444.40 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der WiderstandDer 20. Juli 1944Deutschland 2010Woche 45/19Samstag, 02.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor GerichtUSA 20196.55 Menschenhandel und AusbeutungZwangsprostitution in AmerikaUSA 20197.40 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USAUSA 20198.25 Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die ArmutUSA 20189.10 Ermittler!Grenzfälle9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 MörderjagdTod einer FamilieFrankreich 201510.25 MörderjagdTod in San Francisco( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.55 MörderjagdEin teuflischer PlanFrankreich 2015( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.25 Ermittler!25 Jahre UngewissheitDeutschland 201913.55 Ermittler!Grab in der TiefeDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Welt der ReichsbürgerTräumer, Aussteiger, ExtremistenDeutschland 201722.25 Die ArierDeutschland/USA/Iran 20130.40 MörderjagdSchatten des Zweifels1.25 MörderjagdTod einer Familie2.10 MörderjagdTod in San Francisco2.55 MörderjagdGefährliche Eifersucht3.40 MörderjagdEin teuflischer PlanFrankreich 20154.25 MörderjagdKalte RacheFrankreich 2016Woche 45/19Sonntag, 03.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 heute-show5.45 ZDF.reportageWohnstressEigenheimDeutschland 20196.15 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wirdSchweiz 20196.45 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiertDeutschland 20157.30 ZDF-HistoryMythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und WestDeutschland 20198.15 30 Jahre Mauerfall - Joachim Gaucks Suche nach der EinheitDeutschland 20199.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.30 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach SassnitzDeutschland 201810.15 Medaillen um jeden PreisDie Partei, die Stasi und der SportDeutschland 201711.00 ZDF-HistoryDie Krake - Die Geschichte der StasiDeutschland 201811.45 Der gleiche Himmel - Die DokumentationDer lange Arm der StasiDeutschland 201712.30 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 201813.20 Schwarzer Kanal oder BILDLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 201414.05 Trabbi oder KäferLeben im geteilten DeutschlandDeutschland 201414.50 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 201615.35 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 201716.20 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 201817.05 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 201917.55 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 201918.40 DDR - die entsorgte RepublikAnschluss oder Wiedervereinigung( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDFzeit30 Jahre MauerfallDas Erbe der TreuhandAufbruch und AusverkaufDeutschland 201923.10 ZDFzeit30 Jahre MauerfallDas Erbe der TreuhandWut und WirklichkeitDeutschland 201923.55 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach SassnitzDeutschland 20180.40 Medaillen um jeden PreisDie Partei, die Stasi und der SportDeutschland 20171.20 Der gleiche Himmel - Die DokumentationDer lange Arm der StasiDeutschland 20172.05 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 20182.50 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 20193.40 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 20194.25 DDR - die entsorgte RepublikAnschluss oder WiedervereinigungWoche 45/19Montag, 04.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 ZDF-HistoryDie Honeckers - Die private GeschichteDeutschland 20176.10 ZDF-HistoryWalter Ulbricht - sein geheimes DoppellebenDeutschland 20186.55 Korea - Der vergessene KriegDie Teilung der WeltDeutschland 20107.40 Korea - Der vergessene KriegIm FeldDeutschland 2010( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 201821.40 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht22.25 Reiseführer in die DiktaturWeißrussland, Kasachstan und Tadschikistan23.10 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika23.55 Mafia auf dem Meer0.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un1.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas FührerDeutschland 20182.20 Im Niemandsland - Was Korea teilt3.05 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 20153.50 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 20144.35 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der MachtWoche 49/19Samstag, 30.11.Bitte Programmänderung beachten:10.00 ZDF-HistoryKönig ohne Krone - Konstantin von GriechenlandDeutschland 2016"ZDF-History: Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln"entfällt( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen ) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4419778