Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fiat Chrysler (FCA) angesichts der Fusionsabsicht mit PSA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Deal sei für die Italiener von Vorteil, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertungslücke von FCA im Vergleich zum französischen Wettbewerber werde durch die vorgesehenen Schritte noch größer, obwohl beide Unternehmen bei der Fusion ebenbürtig sein sollen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 10:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2019-10-31/15:35

ISIN: NL0010877643