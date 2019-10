New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter von Beratungs- und Managed Services-Leistungen für die Digitaldienstleistungsbranche (DSP), gab heute die Ernennung von Rajiv Papneja zum Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs für Netzwerkdienste bekannt. In seiner Rolle wird Rajiv für die Innovation und Entwicklung von Lösungen verantwortlich sein, mit denen die Herausforderungen überwunden werden sollen, denen Chief Technology Officers (CTOs) und Chief Network Officers (CNOs) von DSPs bei der Netzwerktransformation begegnen.Bevor Rajiv Prodapt beitrat, war er als SDN/Fixed Network CTO und VP bei Huawei USA für den Bereich Marketing/Solutions Sales beschäftigt und baute weltweit Partnerschaften mit führenden DSPs auf, um ihnen bei ihrer Entwicklung zu SDN-basierten intelligenten Netzwerken Unterstützung zu bieten. Vor seiner Zeit bei Huawei war Rajiv Mitgründer von Isocore, ein führendes unabhängiges Interoperabilitäts- und Testlabor, wo er als Technik- und Betriebsleiter tätig war."Wir freuen uns sehr, Rajiv bei Prodapt begrüßen zu dürfen. Er genießt internationales Ansehen in der DSP-Branche und verfügt neben hervorragenden Führungskompetenzen auch über umfangreiches technologisches Fachwissen", so Harsha Kumar, President von Prodapt. "Mit Rajivs Erfahrung werden wir bei Prodapt in der Lage sein, für unsere Kunden auf ihrer Netzwerktransformationsreise enormen Wert zu schöpfen sowie uns schneller weltweit als bevorzugter Partner für DSPs durchzusetzen.""Ich freue mich sehr, Teil eines sehr dynamischen kundenorientierten Teams zu werden und den Geschäftsbereich für Netzwerkdienste aufzubauen, der Prodapts Spektrum an Softwarediensten nutzen wird, die sich bereits in den Bereichen KI, ML, RPA und SDN/NFV bewährt haben", so Rajiv Papneja. "Dieses Zusammenspiel wird es den Kunden von Prodapt weiter erleichtern, intelligente Plattformen für die Netzwerkautomatisierung zu übernehmen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen sowie offene herstellerneutrale 5G-Multi-Cloud-Netzwerke zu ermöglichen."Rajiv verfügt nicht nur über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, sondern ist auch Inhaber mehrerer US-Patente sowie Mitverfasser zahlreicher Veröffentlichungen, darunter die IETF-Standards. Er hielt mehrere Positionen in Branchenforen inne und ist Mitglied des technischen Komitees führender SDN- und MPLS-Konferenzen rund um die Welt. Rajiv hat einen MS-Abschluss von der George Mason University und ist Absolvent des Tuck-SCTE Executive Leadership Program der Tuck School of Business am Dartmouth College.Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com (http://www.prodapt.com/)Prodapt ist ein zwei Jahrzehnte alter Beratungs- und Managed Services-Anbieter, der sich speziell auf das Ökosystem Telekommunikation/DSP (Digital Service Provider) konzentriert. Sie unterstützen Kunden dabei, ihre IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke so umzugestalten, dass sie ihre strategischen Ziele erreichen. Prodapt bietet umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Prodapt bietet Einblicke und Thought Leadership-geführte Transformationsdienste unter Nutzung von Technologien der nächsten Generation wie RPA (Robotergesteuerte Prozessautomatisierung), KI/ML (Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen), SDN-NFV (Softwaredefinierte Netzwerk-/Netzwerkfunktionsvirtualisierung) und Next-Generation-OSS/BSS-Systeme. Prodapt verfügt über spezifische Frameworks und Lösungsbeschleuniger, die die Time-to-Benefit für die Kunden beschleunigen.Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist CMMI Level 3 zertifiziert. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Geschäftskonzerns, der Jhaver Group, die über 16.500 Mitarbeiter an über 64 Standorten weltweit beschäftigt.Pressekontakt:Krishna Kumar Nkrishnakumar.n@prodapt.com+91-95000-86008Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpgOriginal-Content von: Prodapt Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122207/4419792