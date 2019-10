Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Börse und auch im Handelsstreit geht es mitunter schnell. China hat Zweifel an einer langfristigen Handelsvereinbarung mit den USA angemeldet. Dementsprechend ist die Wall Street erst einmal leicht unter Druck. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Facebook, Apple, Grubhub, Fitbit, Pinduoduo und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, blickt auf den heutigen Start der US-Indizes. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.